Генсек НАТО обвинил ЕС в начале ливийского конфликта в 2011 году

Брюссель, 12 января. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Европейский союз в начале войны в Ливии более 10 лет назад. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».

По его словам, авиаудары по Триполи наносили самолеты военно-политического блока в рамках «мандата ООН».

