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Генсек НАТО обвинил ЕС в начале ливийского конфликта в 2011 году
Весь мир
Генсек НАТО обвинил ЕС в начале ливийского конфликта в 2011 году
Global Look Press  /  NATO

Брюссель, 12 января. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обвинил Европейский союз в начале войны в Ливии более 10 лет назад. Об этом он заявил во время брифинга по итогам заседания Совета «Россия — НАТО».

По его словам, авиаудары по Триполи наносили самолеты военно-политического блока в рамках «мандата ООН».

«Начало военных действий произошло по инициативе ЕС. Лишь спустя время союзники из Европы попросили помощи, и НАТО поддержала операцию в Ливии», — заявил Йенс Столтенберг.

Конфликт в Ливии начался в 2011 году. В результате спецоперации и при поддержке НАТО боевики убили лидера страны Муаммара Каддафи, который руководил североафриканским государством более 40 лет.

Эти действия привели к затяжному десятилетнему кризису, расколу общества, коррупции и бедности. Лишь в конце 2020 года на полях Форума политического диалога удалось сформировать переходное Правительство национального единства, которое должно объединить госинституты и провести президентские и парламентские выборы.

Изначально дату назначили на 24 декабря, однако из-за ряда проблем реализовать голосование не удалось. Высшая избирательная комиссии предложила перенести плебисцит на месяц и устранить «форс-мажорные обстоятельства». Спецсоветник ООН в Ливии Стефани Уильямс настаивает на июне 2022 года.

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нато ливия йенс столтенберг
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