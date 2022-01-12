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Страдающая от тяжелого заболевания Алиса Казьмина перестала выходить на связь

Шоу-бизнес
Страдающая от тяжелого заболевания Алиса Казьмина перестала выходить на связь
Prt Scr instagram.com  /  @arshavina_alisia__mb

Санкт-Петербург, 12 января. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пропала из соцсетей, чем взволновала подписчиков. Тяжелобольная знаменитость не делится новой информацией с поклонниками и не выходит на связь.

Экс-супруга Аршавина, страдающая от аутоиммунного некроза, рассказывала о своем состоянии на странице в Instagram. Однако последнему посту в ее аккаунте уже почти три месяца — он датируется 27 октября 2021 года.

«Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего дома и детей», — писала тогда Казьмина.

Внезапно бывшая жена футболиста перестала выходить на связь с переживающими за нее поклонниками. Она больше не общается с подписчиками в комментариях и не отвечает даже на поздравления с Новым годом. Пользователи соцсети пытаются выяснить, куда пропала Казьмина, но их вопросы игнорируются.

Страдающая от тяжелого заболевания Алиса Казьмина перестала выходить на связь
Prt Scr instagram.com / @arshavina_alisia_7

Мать экс-супруги Аршавина Наталия Сарычева тоже не вносит ясности в ситуацию. Она опубликовала последний пост в Instagram 7 июня прошлого года, передает Teleprogramma.pro. Тогда женщина поздравила дочь с днем рождения.

Поклонники подозревают, что страдающая от тяжелого заболевания Казьмина исчезла из соцсети не просто так. По мнению подписчиков, состояние бывшей жены футболиста могло ухудшиться.

Ранее мать Андрея Аршавина проиграла в суде против Алисы Казьминой. Женщина требовала у бывшей невестки почти 2 миллиона рублей за проживание в квартире сына.

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аршавин знаменитости казьмина
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