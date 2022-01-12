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ПФР выплатит некоторым категориям россиян пособия в размере 10 тысяч рублей

Экономика
ПФР выплатит некоторым категориям россиян пособия в размере 10 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 12 января. Часть граждан с 10 по 14 января сможет получить от Пенсионного фонда РФ около 10–11 тысяч рублей в качестве материальной поддержки

Это мера касается семей с двумя детьми, где младший ребенок родился не раньше 1 января 2018 года. Средства им поступят из материнского капитала, пишет «ФедералПресс».

Родители-одиночки, у которых есть дети в возрасте от восьми до 16 лет, также станут обладателями пособий. Помимо них деньги поступят на счета будущие матери, которые встали на учет на ранних сроках беременности, и пенсионеры. Впрочем, многие из них получили помощь уже в декабре в рамках досрочных выплат перед Новым годом.

Органы соцзащиты также передали ПФР право осуществить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для пострадавших от репрессий жителей страны и их наследников.

Специалисты Министерства труда и социальной защиты РФ ранее сообщили, что создали алгоритм, позволяющий эффективно выявлять граждан, нуждающихся в финансовой поддержке.

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пфр пособия выплаты соцподдержка выплаты на детей
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