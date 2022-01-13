Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 12:39
12:37
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии на ЗСД, где перевернулась цистерна с топливом
12:28
Общество
Режиссер Джеймс Ван объявил о завершении съемок второй части фильма «Аквамен»
12:23
Политика
Обозреватель Руст: Киеву не стоит радоваться отказу НАТО от предложений РФ о нерасширении Альянса
12:23
Общество
Первый завозной случай штамма «Омикрон» зарегистрировали в Якутии
12:22
Весь мир
Власти Бостона ликвидировали «город бездомных»
12:20
Общество
Первый случай заражения «Омикроном» выявлен в Воронежской области
12:20
Политика
Глава МИД ФРГ Бербок выступила за европейское противостояние России и Китаю
12:19
Общество
Количество молодых работников за год снизилось почти на полмиллиона в России
12:18
Происшествия
Пожилую женщину с выколотыми глазами обнаружили в квартире на юге Петербурга
12:18
Армия
Модернизированный российский Ту-160М оснастят новыми крылатыми ракетами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Привыкайте к сильной России: военный эксперт Дандыкин указал на «британский синдром» Лондона
Политика
Привыкайте к сильной России: военный эксперт Дандыкин указал на «британский синдром» Лондона
pixabay.com/PD  / 

Британские военные запугивают свою страну сказками об «агрессии России» для того, чтобы получить больше денег из государственного бюджета. Таким мнением поделился в беседе с ФАН военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

На страницах издания Daily Mail адмирал Тони Радакин заявил, что Россия может полностью отключить Британию от интернета. По его мнению, на это указывает возросшая за последние годы активность российских подводных лодок в мире.

«Мы знаем «шведский синдром»: в Швеции до сих пор ищут русские подводные лодки и никак не могут найти. Здесь же, видимо, уже «британский синдром» — невероятные вещи придумывают».

Василий Дандыкин также предположил, каковы могли быть мотивы британского военного, сделавшего такое заявление.

«Это связано с тем, чтобы выпросить побольше денег на военные нужды. Соответственно, в какой-то степени это связано и с коррупцией. Известно, что на данный момент военный бюджет Великобритании — пожалуй, самый большой в Европе. Второй после Америки. Это связано с возросшими амбициями. Об этом говорят и договоры с Украиной на поставку оружия. После Brexit англичане ищут свое место в мире. Кроме того, показывается скелет из шкафа — имперские амбиции», — пояснил собеседник ФАН.

Привыкайте к сильной России: военный эксперт Дандыкин указал на «британский синдром» Лондона
admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

В завершение он посоветовал мировым державам начинать привыкать к тому, что наша страна будет действовать так, как посчитает нужным.

«Нужно быть готовыми к тому, что с усилением нашего флота будут осуществляться надводные и подводные походы», — подытожил капитан первого ранга запаса.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал о том, как американская элита ведет свою страну к пропасти. По его словам, после распада СССР США сделали много серьезных ошибок.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Привыкайте к сильной России: военный эксперт Дандыкин указал на «британский синдром» Лондона
россия британия интернет дандыкин
Комментировать