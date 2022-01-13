Привыкайте к сильной России: военный эксперт Дандыкин указал на «британский синдром» Лондона

Британские военные запугивают свою страну сказками об «агрессии России» для того, чтобы получить больше денег из государственного бюджета. Таким мнением поделился в беседе с ФАН военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

На страницах издания Daily Mail адмирал Тони Радакин заявил, что Россия может полностью отключить Британию от интернета. По его мнению, на это указывает возросшая за последние годы активность российских подводных лодок в мире.

«Мы знаем «шведский синдром»: в Швеции до сих пор ищут русские подводные лодки и никак не могут найти. Здесь же, видимо, уже «британский синдром» — невероятные вещи придумывают».

Василий Дандыкин также предположил, каковы могли быть мотивы британского военного, сделавшего такое заявление.

«Это связано с тем, чтобы выпросить побольше денег на военные нужды. Соответственно, в какой-то степени это связано и с коррупцией. Известно, что на данный момент военный бюджет Великобритании — пожалуй, самый большой в Европе. Второй после Америки. Это связано с возросшими амбициями. Об этом говорят и договоры с Украиной на поставку оружия. После Brexit англичане ищут свое место в мире. Кроме того, показывается скелет из шкафа — имперские амбиции», — пояснил собеседник ФАН.

admship.ru / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

В завершение он посоветовал мировым державам начинать привыкать к тому, что наша страна будет действовать так, как посчитает нужным.

«Нужно быть готовыми к тому, что с усилением нашего флота будут осуществляться надводные и подводные походы», — подытожил капитан первого ранга запаса.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал о том, как американская элита ведет свою страну к пропасти. По его словам, после распада СССР США сделали много серьезных ошибок.