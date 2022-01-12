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Мария Захарова заявила о публичной войне Германии с Telegram

Политика
Мария Захарова заявила о публичной войне Германии с Telegram
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 12 января. Официальный Берлин публично объявил войну мессенджеру Telegram. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера. Такое решение может быть принято в случае отсутствия общеевропейского решения по соблюдению законодательства страны. Большие штрафы мессенджеру анонсировал и министр юстиции Германии Марко Бушман.

Российский дипломат проанализировала эти заявления и пришла к выводу о публичной войне с Telegram.

«Да, официальный Берлин публично объявил войну "Телеге". Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно», — говорится в комментарии Захаровой.

Ранее минюст Германии заявил о необходимости назначить контактное лицо в ФРГ и запустить работу механизма для оповещения Telegram о противоправном контенте. В противном случае мессенджер ожидают многомиллионные штрафы.

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