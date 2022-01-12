Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 21:22
21:20
Весь мир
Общественники ЦАР осудили вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны
21:13
Весь мир
Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана
21:12
Армия
Командующий ЮВО Дворников анонсировал формирование двух новых дивизий на юге России
21:10
Политика
Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
21:07
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф
21:05
Армия
Баранец обвинил НАТО в двойных стандартах из-за истерики от учений ВС РФ рядом с Украиной
21:00
Экономика
Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий
20:59
Экономика
Цены на нефть и переговоры Россия — НАТО: почему рубль крепнет, а доллар — падает
20:58
Весь мир
Госслужащие Ливии потребовали от правительства выплаты зарплат
20:58
Общество
Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Трое заключенных погибли в ходе тюремных беспорядков в Эквадоре

Весь мир
Трое заключенных погибли в ходе тюремных беспорядков в Эквадоре
Global Look Press  /  Marcos Pin / XinHua

Кито, 12 января. Во вторник представители эквадорской пенитенциарной службы (SNAI), сообщили, что в результате столкновения между членами двух банд наркоторговцев в городской тюрьме Эсмеральдас погибли трое осужденных.

По словам представителей SNAI, в настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели заключенных.

«Мы сожалеем о смерти заключенных и заверяем, что Генеральная прокуратура будет координировать необходимые действия, чтобы как можно скорее выявить организаторов и исполнителей этого преступления», — говорится в заявлении службы.

Гибель заключенных является распространенным явлением в переполненных тюрьмах Эквадора. В 2021 году более 300 эквадорских заключенных погибли в результате столкновений между бандами, которые стремятся получить контроль над тюрьмами и освободить своих лидеров, чтобы продолжать заниматься незаконным оборотом наркотиков. Эти беспорядки поддерживались преступными сетями, действовавшими за пределами тюрем.

Количество погибших в результате тюремного бунта в Эквадоре приближается к 70
twitter.com/PoliciaEcuador / Официальный аккаунт полиции Эквадора

Президент страны Гильермо Лассо был вынужден ввести режим чрезвычайного положения на территории всех исправительных учреждений страны в попытках пресечь эскалацию насилия. В рамках принятых мер к поддержанию порядка в тюрьмах были привлечены сотрудники полиции и военнослужащие.

Экстренные меры, которые были приняты президентом, дали эффект: к концу года количество столкновений и убийств в тюрьмах Эквадора значительно сократилось. В конце декабря президент приостановил действие чрезвычайного положения.

Усиление безопасности в исправительных учреждениях стало главной темой совещания, касавшегося реализации «Плана спасения Эквадора», проведенного президентом и правительством.

«Тюрьмы должны быть менее переполнены, и их охранники должны уважать основные права осужденных. Только так мы сможем устранить структурное насилие в нашей национальной пенитенциарной системе», — заявила эквадорский исследователь и активистка Альянса против тюрем Сильвана Тапиа.

Крупнейший в истории Эквадора тюремный бунт унес жизни более 100 заключенных
Федеральное агентство новостей /

 

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Трое заключенных погибли в ходе тюремных беспорядков в Эквадоре
эквадор тюрьма бунт
Комментировать