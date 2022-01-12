Трое заключенных погибли в ходе тюремных беспорядков в Эквадоре

Кито, 12 января. Во вторник представители эквадорской пенитенциарной службы (SNAI), сообщили, что в результате столкновения между членами двух банд наркоторговцев в городской тюрьме Эсмеральдас погибли трое осужденных.
#Ecuador | The Comprehensive Care Service for Adults Deprived of Liberty (SNAI) informed that a drug-trafficking gang clash in Esmeraldas City prison left three convicts dead. https://t.co/yRc1BREYbP— teleSUR English (@telesurenglish) January 12, 2022
По словам представителей SNAI, в настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели заключенных.
«Мы сожалеем о смерти заключенных и заверяем, что Генеральная прокуратура будет координировать необходимые действия, чтобы как можно скорее выявить организаторов и исполнителей этого преступления», — говорится в заявлении службы.
Гибель заключенных является распространенным явлением в переполненных тюрьмах Эквадора. В 2021 году более 300 эквадорских заключенных погибли в результате столкновений между бандами, которые стремятся получить контроль над тюрьмами и освободить своих лидеров, чтобы продолжать заниматься незаконным оборотом наркотиков. Эти беспорядки поддерживались преступными сетями, действовавшими за пределами тюрем.
Президент страны Гильермо Лассо был вынужден ввести режим чрезвычайного положения на территории всех исправительных учреждений страны в попытках пресечь эскалацию насилия. В рамках принятых мер к поддержанию порядка в тюрьмах были привлечены сотрудники полиции и военнослужащие.
Экстренные меры, которые были приняты президентом, дали эффект: к концу года количество столкновений и убийств в тюрьмах Эквадора значительно сократилось. В конце декабря президент приостановил действие чрезвычайного положения.
Усиление безопасности в исправительных учреждениях стало главной темой совещания, касавшегося реализации «Плана спасения Эквадора», проведенного президентом и правительством.
«Тюрьмы должны быть менее переполнены, и их охранники должны уважать основные права осужденных. Только так мы сможем устранить структурное насилие в нашей национальной пенитенциарной системе», — заявила эквадорский исследователь и активистка Альянса против тюрем Сильвана Тапиа.