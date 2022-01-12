Трое заключенных погибли в ходе тюремных беспорядков в Эквадоре

Кито, 12 января. Во вторник представители эквадорской пенитенциарной службы (SNAI), сообщили, что в результате столкновения между членами двух банд наркоторговцев в городской тюрьме Эсмеральдас погибли трое осужденных.

#Ecuador | The Comprehensive Care Service for Adults Deprived of Liberty (SNAI) informed that a drug-trafficking gang clash in Esmeraldas City prison left three convicts dead. https://t.co/yRc1BREYbP — teleSUR English (@telesurenglish) January 12, 2022

По словам представителей SNAI, в настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели заключенных.

«Мы сожалеем о смерти заключенных и заверяем, что Генеральная прокуратура будет координировать необходимые действия, чтобы как можно скорее выявить организаторов и исполнителей этого преступления», — говорится в заявлении службы.

Гибель заключенных является распространенным явлением в переполненных тюрьмах Эквадора. В 2021 году более 300 эквадорских заключенных погибли в результате столкновений между бандами, которые стремятся получить контроль над тюрьмами и освободить своих лидеров, чтобы продолжать заниматься незаконным оборотом наркотиков. Эти беспорядки поддерживались преступными сетями, действовавшими за пределами тюрем.

twitter.com/PoliciaEcuador / Официальный аккаунт полиции Эквадора

Президент страны Гильермо Лассо был вынужден ввести режим чрезвычайного положения на территории всех исправительных учреждений страны в попытках пресечь эскалацию насилия. В рамках принятых мер к поддержанию порядка в тюрьмах были привлечены сотрудники полиции и военнослужащие.

Экстренные меры, которые были приняты президентом, дали эффект: к концу года количество столкновений и убийств в тюрьмах Эквадора значительно сократилось. В конце декабря президент приостановил действие чрезвычайного положения.

Усиление безопасности в исправительных учреждениях стало главной темой совещания, касавшегося реализации «Плана спасения Эквадора», проведенного президентом и правительством.

«Тюрьмы должны быть менее переполнены, и их охранники должны уважать основные права осужденных. Только так мы сможем устранить структурное насилие в нашей национальной пенитенциарной системе», — заявила эквадорский исследователь и активистка Альянса против тюрем Сильвана Тапиа.