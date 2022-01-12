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Возвращение ОАЭ в конфликт спровоцировало новое обострение в Йемене

Весь мир
Возвращение ОАЭ в конфликт спровоцировало новое обострение в Йемене
Федеральное агентство новостей  / 

Представители возглавляемой Эр-Риядом арабской коалиции отчитались о новых атаках по позициям повстанцев-хуситов в Йемене.

Просаудовские СМИ со ссылкой на военные источники сообщают, что за сутки в результате серии авиаударов в Эль-Байде были убиты свыше 90 членов движения «Ансар Аллах» и уничтожено десять военных автомобилей. В то же время в Марибе, ставшем в последние месяцы местом ожесточенных боев, ликвидированы больше 110 повстанцев и 11 машин.

Новая волна наступления хадистов

Только накануне официальный представитель коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики объявил о начале крупной военной операции по освобождению всей территории страны от хуситов. Офицер сообщил это на пресс-конференции после того, как лояльные йеменскому президенту Мансуру Хади войска при поддержке аравийских ВВС смогли взять всю территорию провинции Шабва под свой контроль. Этому способствовало участие в боях сил, действующих в интересах Объединенных Арабских Эмиратов. Абу-Даби продемонстрировал большой интерес к нынешней ситуации.

Хуситы тем не менее не намерены сдаваться легко: они говорят о том, что нанесли наступающему противнику ощутимый урон.

«Наши силы нанесли эмиратским наемникам очень большие потери в Шабве за последние несколько дней. Противник потерял более 102 бронемашин, свыше 515 военнослужащих убиты, 850 ранены, не менее 200 пропали без вести. Наши силы подтверждают полную готовность защищать Йемен, противостоять эскалации со стороны Эмиратов в провинции до победы», — приводит слова повстанцев телеканал Al-Masirah.

Двумя неделями ранее хуситские войска удерживали по меньшей мере три крупных района региона, в котором располагается большое количество объектов нефтяной инфраструктуры. Наряду с богатым на месторождения Марибом эта часть страны является важной для обеих сторон конфликта.

Повстанцы были выбиты из провинции после ухода в отставку губернатора Салеха бин Адьо, выступавшего против присутствия там лояльных ОАЭ сил. Эмираты, формально входящие в одну коалицию с Саудовской Аравией, смогли договориться с новым руководителем региона Авадом аль-Авлаки, что обеспечило их войскам доступ туда и дало шанс перехватить инициативу у «Ансар Аллах».

Еще в понедельник вечером Южный переходный совет (ЮПС) — сепаратистский орган, требующий независимости юга и действующий в интересах ОАЭ — объявил о намерениях начать наступление на север, где располагаются позиции хуситов. Правительственные войска поддержали этот план и теперь намерены единым фронтом двинуться на повстанцев.

Противоборствующие стороны в Йемене
Федеральное агентство новостей /

Повод для обострения

Ранее Абу-Даби несколько дистанцировался от йеменского конфликта и снизил до минимума свое участие в операциях коалиции. Активность государства ограничивалась преимущественно поддержкой лояльных ему группировок.

Тем не менее в первых числах января бойцы «Ансар Аллах» в Красном море захватили эмиратский корабль, перевозивший военную технику и оборудование. Представители ОАЭ сообщили о том, что этот груз оказался на судне после демонтажа полевого госпиталя на острове Сокотра и настаивали на необходимости его освобождения. Захват судна они назвали актом «вооруженного пиратства».

«Ополчение хуситов должно немедленно освободить корабль, в противном случае силы коалиции предпримут все необходимые меры и процедуры для борьбы с этим нарушением, включая применение силы», — пообещал представитель арабской коалиции Турки аль-Малики третьего января.

Хуситы тем не менее объявили о своем нежелании идти на уступки противнику. Они утверждали, что корабль незаконно вошел в йеменские воды, принимал участие в боевых действиях и перевозил военные грузы, что дает им все основания для его конфискации. Сейчас обсуждение этой темы уже дошло до международной площадки ООН.

Захватом судна повстанцы, вероятно, спровоцировали Абу-Даби на полноценное возвращение к йеменскому конфликту, что и повлекло за собой падение Шабвы.

Впрочем, также можно предположить, что подготовка к активизации наступления готовилась заранее, а хуситы лишь перехватили одну из плановых поставок техники. В пользу этой версии может говорить тот факт, что на протяжении двух последних недель саудовские ВВС уделяли бомбардировкам армии «Ансар Аллах» особое внимание.

Операция дошла до Мариба

Утрата Шабвы лишила повстанцев выгодной инициативы и ограничила их возможности в продвижении на юг.

Во вторник, 11 января, силы хадистов, среди которых оказались бойцы элитной бригады «Гиганты» (Аль-Амалики), начали бои в Марибе. Сейчас район Хариб там практически полностью захвачен коалиционными войсками.

Силы, поддерживаемые ОАЭ и Саудовской Аравией, вновь объединяют усилия для вытеснения хуситов из стратегически важных регионов, отложив на потом решение существующих между ними внутренних разногласий.

В движении «Ансар Аллах» уверены, что у этого есть свои объяснения. Член политбюро организации Мухаммед аль-Бахити недавно заявил, что Эр-Рияд и Абу-Даби заключили новое соглашение, согласно которому Саудовская Аравия передаст ОАЭ южные провинции страны взамен на привлечение военных ресурсов Эмиратов к конфликту.

«Мы советуем ОАЭ не продолжать нагнетать напряженность. Если эта эскалация сохранится, Йемен будет вынужден войти вглубь их территории», — пригрозил представитель ополчения.

Война не заканчивается

Линия фронта вновь сдвигается, что положило конец непрерывной череде успехов «Асар Аллах».

Впрочем, приводимая коалицией статистика о нанесенном хуситам уроне все так же может быть весьма преувеличенной. Если оценивать приведенные саудовскими СМИ сведения о жертвах, то за последние месяцы они могли уничтожить большую часть повстанческих сил. Ситуация на линии фронта опровергает это. Поддерживаемые Ираном хуситы, в свою очередь, все так же неохотно делятся данными о своих потерях.

Посетив освобожденную Шабву саудовский генерал Турки аль-Малики назвал целью новой военной операции «очищение всей территории Йемена и обеспечение его безопасности, процветания и роста». Тем не менее в реальности наметившееся в Йемене обострение еще более отдаляет возможность дипломатического урегулирования конфликта.

А тем временем страна переживает самый масштабный в истории гуманитарный кризис: свыше 16 млн йеменцев находятся на грани голодной смерти и не могут выжить без гуманитарной помощи.

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