Москва, 12 января. Североатлантический альянс должен прекратить военное содействие Украине ради деэскалации ситуации в Донбассе. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

В своем комментарии он призвал НАТО прекратить поставлять Киеву вооружение и, наоборот, вынудить украинские власти мирно урегулировать конфликт.

«Деэскалация на Украине возможна, если принудить власти в Киеве выполнять Минские соглашения», — подчеркнул Грушко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Соединенные Штаты поставляют Украине оружие на фоне переговоров с Россией о гарантиях безопасности. В частности, Киев получит от США радиолокационную систему и оборудование для судов, передает «Царьград». Это решение было принято американским президентом Джо Байденом в рамках помощи Украине на сумму в 200 миллионов долларов.