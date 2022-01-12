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Политолог Холмогоров о русских в Мали: Запад сам создал четверку универсальных супергероев

Весь мир
Политолог Холмогоров о русских в Мали: Запад сам создал четверку универсальных супергероев
facebook.com  / 

Широчайший резонанс и истерия, охватившие западные СМИ, ко всеобщему удивлению были вызваны не проходящим в эти дни саммитом Россия — НАТО, а сообщениями в соцсетях о дислокации четырех российских инструкторов в Мали.

Предполагается, что отечественные специалисты займутся тренировкой бойцов правительственной армии (FAMA) и пилотированием ударных вертолетов Ми-171, недавно переданных Мали в рамках договора о военно-техническом взаимодействии между Москвой и Бамако.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал политолог, публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. По его словам, реакция западных СМИ на появление русских в Мали поражает, прежде всего, непропорциональностью.

«Весь шум поднят всего из-за четырех человек, которые, однако, в изложении западной прессы разрослись до универсальных супергероев, опасных для двадцатитысячного западного контингента.

Безусловно лестно, что возможности сотрудников ЧВК ("ЧВК Вагнера". — Прим. ФАН) оцениваются настолько высоко. Однако думаю, дело не только в боевых и профессиональных возможностях. Запад отчаянно боится самого факта конкуренции с русскими, так как при близком знакомстве наши военные, как правило, привлекают сердца и симпатии местного населения», — объяснил политолог.

Политолог Холмогоров о русских в Мали: Запад сам создал четверку универсальных супергероев
Global Look Press / Nicolas Remene / Nicolas Maeterlinck

Кроме того, по мнению Егора Холмогорова, задачей россиян является не навязать свои услуги по защите, а научить местные ВС защищаться самостоятельно.

«Сюжет, если можно себе позволить такую аналогию, напоминает историю про "Семь самураев", где горстка профессиональных воинов учила жителей деревни защищаться от бандитов. В Мали ситуация похожая.

Бандиты-исламисты терроризируют страну. Международные силы обеспокоены в основном поддержанием влияния Франции, которая истерит больше всех, так как теряет позиции. В то время как защитить страну и народ — некому», — рассказал эксперт.

Холмогоров напомнил, что российские специалисты приобрели в Африке высочайшую репутацию за счет профессиональной подготовки бойцов правительственной армии FACA в ЦАР, благодаря чему полная победа над террористами в этой стране произошла в рекордные сроки.

Политолог Холмогоров о русских в Мали: Запад сам создал четверку универсальных супергероев
Global Look Press / Britta Pedersen

Инструкторы из РФ показали, что действительно способны помочь становлению стабильных вооруженных сил. И последнего обстоятельства Запад боится больше всего, так как эксплуатация им Африки строится именно на нестабильности правительств государств материка, непрерывных гражданских войнах и вопиющей бедности.

«Если русские начнут исправлять это положение, способствуя самоорганизации африканских стран, то тем же французам ловить станет нечего», — заключил писатель.

Ранее в Сети распространилась информация со ссылкой на источник в минобороны Мали о том, что российских инструкторов разместили на военной базе в Тимбукту, где еще месяц назад дислоцировался французский контингент миротворческих сил ООН.

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африка мали холмогоров
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