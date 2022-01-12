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Минфин подсчитал расходы на реализацию поручения Путина о доиндексации пенсий

  /   Обновлено: 12 января 2022 20:15
Экономика
Минфин подсчитал расходы на реализацию поручения Путина о доиндексации пенсий
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 января. Министерство финансов РФ определило объем дополнительных бюджетных расходов на выполнение указания президента Владимира Путина относительно повышения выплат пенсионерам.

Глава государства заявил о необходимости увеличения страховых пенсий с опережением инфляции. Для этого прибавка должна быть почти на 3 процентных пункта больше, чем оговаривалось в бюджете.

«В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 миллиардов рублей. С учетом поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 миллиарда рублей», — отметили в ведомстве.

Путин ранее заявил о недостаточной господдержке пенсионеров. По его словам, индексация должна покрыть общий рост их расходов, вызванный инфляцией.

Сенатор от Москвы Инна Святенко, руководящая в Совете Федерации комитетом по социальной политике, уже пообещала, что ее коллеги поддержат поручение и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект. Ее слова приводит INFOX.

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