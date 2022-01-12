МИД России заявил о готовности перейти к ответному сдерживанию в отношениях с НАТО

Москва, 12 января. Россия готова ответить контрсдерживанием, если НАТО перейдет к политике сдерживания, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, фундаментальные отличия в видении европейской безопасности не позволили на встрече России и НАТО в Брюсселе принять решение по алгоритму дальнейших действий.

«Если НАТО переходит к политике сдерживания России, Москва перейдет к контрсдерживанию», — сказал Грушко.

В то же время замглавы МИД отметил, что у Москвы после встречи сложилось впечатление, что военный блок может представить собственные предложения по безопасности.

Переговоры России и НАТО в Брюсселе длились более четырех часов. Межведомственную делегацию РФ на заседании с Альянсом представляли заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.