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Анна Дзюба начала сотрудничать с лейблом Universal Music Group

Шоу-бизнес
Анна Дзюба начала сотрудничать с лейблом Universal Music Group
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 12 января. Бывшая вокалистка группы Artik и Asti Анна Дзюба сообщила, что подписала контракт с новым лейблом. Она официально стала частью Universal Music Group.

Дзюба начала сольную карьеру сразу после ухода из популярной группы Artik и Asti. Певица анонсировала выход первого сольного трека «Феникс» на крупных музыкальных площадках. Премьера запланирована на 14 января. А спустя пару дней после этой новости рассказала, что подписала новый контракт. Теперь она официально является частью Universal Music Group.

«Я счастлива, что вокруг меня сейчас находятся люди, которые бесконечно верят в меня, вкладывают душу и максимум своих сил в мое творчество!» — заявила Дзюба.

Анна Дзюба начала сотрудничать с лейблом Universal Music Group
Prt Scr instagram.com / @astiselfmade

Поклонники группы Artik и Asti узнали, что музыкальный коллектив прекратил существование в привычном составе осенью 2021 года. Точная причина, почему Анна Дзюба решила заняться сольной карьерой до сих пор не разглашается.

Артем Умрихин практически сразу нашел замену Анне Дзюбе в группе. Новой вокалистке не пришлось участвовать в кастинге.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Дзюба начала сотрудничать с лейблом Universal Music Group
дзюба продюсер artik и asti
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