Ведущий Михаил Зеленский судился со второй женой за детей и квартиру перед смертью

Москва, 12 января. Телеведущий и журналист Михаил Зеленский судился со своей второй супругой незадолго до ухода из жизни. Он спорил с экс-фигуристкой Еленой Грушиной из-за общих детей и совместно купленной квартиры.

Зеленский и Грушина прожили в браке шесть лет и развелись в 2014 году. За годы семейной жизни у пары родились две дочери. Однако через несколько лет после расставания между бывшими супругами вспыхнул конфликт, который предположительно начался с алиментного спора, передает «СтарХит».

Все это привело к тому, что телеведущий попытался определить порядок общения с детьми от второй женой через суд. Похоже, журналисту не давали часто видеться с дочерьми.

«Иск, в котором Михаил просил определить четкий порядок общения с девочками, был подан в конце 2020 года. За это время состоялось шесть слушаний по делу, в сентябре рассмотрение завершилось — требования истца были удовлетворены лишь частично», — уточнили в пресс-службе Кунцевского районного суда.

Однако Зеленский остался недоволен такими итогами и подал апелляцию. Последнее заседание по этому вопросу прошло практически перед смертью ведущего — за три недели до трагедии.

Кроме того, журналист судился с Грушиной из-за квартиры, приобретенной в браке. Он хотел получить от бывшей жены половину объекта недвижимости, передает Teleprogramma.pro. В судебных спорах по квартире бывшие супруги дошли до кассационного суда, но точку в разбирательстве поставить так и не удалось.

Напомним, Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминикане. Предполагается, что причиной его смерти стал инсульт. Еще за десять лет до случившегося врачи советовали телеведущему изменить образ жизни.