Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 21:21
21:20
Весь мир
Общественники ЦАР осудили вторжение французского истребителя в воздушное пространство страны
21:13
Весь мир
Пользователи соцсетей сообщили об обстреле деревни белуджей в ходе учений войск Ирана
21:12
Армия
Командующий ЮВО Дворников анонсировал формирование двух новых дивизий на юге России
21:10
Политика
Депутат Никонов назвал реальные итоги переговоров США и России в Женеве
21:07
Шоу-бизнес
Экс-продюсер Муз ТВ Андрей Разыграев получил еще один штраф
21:05
Армия
Баранец обвинил НАТО в двойных стандартах из-за истерики от учений ВС РФ рядом с Украиной
21:00
Экономика
Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий
20:59
Экономика
Цены на нефть и переговоры Россия — НАТО: почему рубль крепнет, а доллар — падает
20:58
Весь мир
Госслужащие Ливии потребовали от правительства выплаты зарплат
20:58
Общество
Гильдия актеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ведущий Михаил Зеленский судился со второй женой за детей и квартиру перед смертью

  /   Обновлено: 12 января 2022 20:10
Общество
Ведущий Михаил Зеленский судился со второй женой за детей и квартиру перед смертью
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 12 января. Телеведущий и журналист Михаил Зеленский судился со своей второй супругой незадолго до ухода из жизни. Он спорил с экс-фигуристкой Еленой Грушиной из-за общих детей и совместно купленной квартиры.

Зеленский и Грушина прожили в браке шесть лет и развелись в 2014 году. За годы семейной жизни у пары родились две дочери. Однако через несколько лет после расставания между бывшими супругами вспыхнул конфликт, который предположительно начался с алиментного спора, передает «СтарХит».

Все это привело к тому, что телеведущий попытался определить порядок общения с детьми от второй женой через суд. Похоже, журналисту не давали часто видеться с дочерьми.

«Иск, в котором Михаил просил определить четкий порядок общения с девочками, был подан в конце 2020 года. За это время состоялось шесть слушаний по делу, в сентябре рассмотрение завершилось — требования истца были удовлетворены лишь частично», — уточнили в пресс-службе Кунцевского районного суда.

Однако Зеленский остался недоволен такими итогами и подал апелляцию. Последнее заседание по этому вопросу прошло практически перед смертью ведущего — за три недели до трагедии.

Кроме того, журналист судился с Грушиной из-за квартиры, приобретенной в браке. Он хотел получить от бывшей жены половину объекта недвижимости, передает Teleprogramma.pro. В судебных спорах по квартире бывшие супруги дошли до кассационного суда, но точку в разбирательстве поставить так и не удалось.

Напомним, Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминикане. Предполагается, что причиной его смерти стал инсульт. Еще за десять лет до случившегося врачи советовали телеведущему изменить образ жизни.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ведущий Михаил Зеленский судился со второй женой за детей и квартиру перед смертью
зеленский телеведущий знаменитости
Комментировать