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ООН необходимо около 4 млрд долларов для оказания помощи народу Йемена

Весь мир
ООН необходимо около 4 млрд долларов для оказания помощи народу Йемена
Global Look Press  /  Mohammed Mohammed/Xinhua

Сана, 13 января. Организации Объединенных Наций (ООН) потребуется около 3,9 млрд долларов в 2022 году, чтобы поддержать миллионы жителей Йемена, заявил и.о. помощника генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Рамеш Раджасингем Совету Безопасности ООН.

По словам чиновника, примерно 16 млн граждан республики нуждаются в поддержке.

«Я призываю всех доноров поддержать и, если возможно, увеличить помощь в этом году», — сказал Раджасингем.

Он добавил, что в последние годы дотирование гуманитарных инициатив сокращается. Так, прошлогодний план реагирования был профинансирован только на 58%, а Мировая продовольственная программа ООН в декабре объявила о сокращении своего бюджета помощи восьми миллионам человек.

«Другие жизненно важные программы, включая водоснабжение, охрану и услуги в области репродуктивного здоровья, также были вынуждены свернуть или прекратить свою работу в последние недели из-за нехватки средств», — сказал чиновник ООН.

Помимо финансирования, сложность доставки и проблемы безопасности также остаются основными препятствиями для оказания гуманитарной помощи.

Война наперекор всему

Накануне представители ООН выразили обеспокоенность по поводу продолжающихся боевых действий в Йемене, поскольку противоборствующие стороны ускорили темпы наступления.

Спецпосланник генсека организации по Йемену Ханс Грундберг на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что стороны конфликта провоцируют военную эскалацию и игнорируют возможность мирного разрешения кризиса.

«Преобладающее убеждение всех воюющих сторон, по-видимому, состоит в том, что причинение значительного вреда другой стороне [конфликта] заставит их подчиниться. Однако на поле боя не существует устойчивого долгосрочного решения», — сказал он.

По словам Грундберга, все акторы данного конфликта должны сесть за стол переговоров, даже если они не готовы сложить оружие. Чиновник считает, что Йемен сейчас вступает в очередной цикл эскалации с предсказуемыми разрушительными последствиями для гражданского населения.

Непримиримая страна

Напомним, что гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило столицу страны Сану. После этого в 2015 году арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вмешалась в конфликт, чтобы поддержать правительство Мансура Хади.

За прошедшие годы ни одна из сторон так и не смогла кардинальным образом переломить ход событий, а боевые действия нанесли огромный ущерб жителям государства. По оценкам ООН, конфликт в Йемене стал прямой или косвенной причиной гибели 377 000 человек.

ООН заявил о необходимости / потребности в 4 млрд долларов для помощи жителям Йемена
Федеральное агентство новостей /

В настоящее время основные сражения разворачиваются на севере страны. В феврале 2021 года хуситы начали широкомасштабное наступление на Мариб с целью получить контроль над нефтеносной провинцией. С конца сентября военные действия в регионе усилились. Сообщения о крупных потерях поступали с обеих сторон. При этом говорилось, что бойцы «Ансар Аллах» добились значительного прорыва и вышли на подступы к административному центру региона.

Однако затем хуситы стали терять свои позиции — проправительственные войска отбили ключевые районы в провинциях Эль-Байда и Шабва. Недавним успехам коалиционных войск во многом способствовало участие в боях сил, действующих в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Абу-Даби, ранее фактически отстранившийся от конфликта в Йемене, продемонстрировал большой интерес к текущей ситуации после того, как бойцы «Ансар Аллах» захватили корабль под флагом ОАЭ в Красном море.

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