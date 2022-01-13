ООН необходимо около 4 млрд долларов для оказания помощи народу Йемена

Сана, 13 января. Организации Объединенных Наций (ООН) потребуется около 3,9 млрд долларов в 2022 году, чтобы поддержать миллионы жителей Йемена, заявил и.о. помощника генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Рамеш Раджасингем Совету Безопасности ООН.

По словам чиновника, примерно 16 млн граждан республики нуждаются в поддержке.

«Я призываю всех доноров поддержать и, если возможно, увеличить помощь в этом году», — сказал Раджасингем.

UN says $3.9bn needed for help in Yemen as conflict escalates https://t.co/ebXBJj0ziL — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 12, 2022

Он добавил, что в последние годы дотирование гуманитарных инициатив сокращается. Так, прошлогодний план реагирования был профинансирован только на 58%, а Мировая продовольственная программа ООН в декабре объявила о сокращении своего бюджета помощи восьми миллионам человек.

«Другие жизненно важные программы, включая водоснабжение, охрану и услуги в области репродуктивного здоровья, также были вынуждены свернуть или прекратить свою работу в последние недели из-за нехватки средств», — сказал чиновник ООН.

Помимо финансирования, сложность доставки и проблемы безопасности также остаются основными препятствиями для оказания гуманитарной помощи.

#UN announces suspension of humanitarian aid to #Yemen????????



The UN announced that humanitarian aid programs in Yemen have been suspended or limited due to a lack of funding. According to UN reports, 24 million out of 30 million people are in need of humanitarian assistance. pic.twitter.com/nnjjgYtdwE — TRT World Forum (@trtworldforum) January 5, 2022

Война наперекор всему

Накануне представители ООН выразили обеспокоенность по поводу продолжающихся боевых действий в Йемене, поскольку противоборствующие стороны ускорили темпы наступления.

Спецпосланник генсека организации по Йемену Ханс Грундберг на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что стороны конфликта провоцируют военную эскалацию и игнорируют возможность мирного разрешения кризиса.

«Преобладающее убеждение всех воюющих сторон, по-видимому, состоит в том, что причинение значительного вреда другой стороне [конфликта] заставит их подчиниться. Однако на поле боя не существует устойчивого долгосрочного решения», — сказал он.

По словам Грундберга, все акторы данного конфликта должны сесть за стол переговоров, даже если они не готовы сложить оружие. Чиновник считает, что Йемен сейчас вступает в очередной цикл эскалации с предсказуемыми разрушительными последствиями для гражданского населения.

"There is no sustainable long-term solution to be found on the battlefield."



-- UN Special Envoy @OSE_Yemen Hans Grundberg says genuine political will, responsible leadership & adherence to the interest of the entire population is needed to end conflict.https://t.co/YkNNW2jG5s — United Nations (@UN) January 13, 2022

Непримиримая страна

Напомним, что гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило столицу страны Сану. После этого в 2015 году арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, вмешалась в конфликт, чтобы поддержать правительство Мансура Хади.

За прошедшие годы ни одна из сторон так и не смогла кардинальным образом переломить ход событий, а боевые действия нанесли огромный ущерб жителям государства. По оценкам ООН, конфликт в Йемене стал прямой или косвенной причиной гибели 377 000 человек.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время основные сражения разворачиваются на севере страны. В феврале 2021 года хуситы начали широкомасштабное наступление на Мариб с целью получить контроль над нефтеносной провинцией. С конца сентября военные действия в регионе усилились. Сообщения о крупных потерях поступали с обеих сторон. При этом говорилось, что бойцы «Ансар Аллах» добились значительного прорыва и вышли на подступы к административному центру региона.

Однако затем хуситы стали терять свои позиции — проправительственные войска отбили ключевые районы в провинциях Эль-Байда и Шабва. Недавним успехам коалиционных войск во многом способствовало участие в боях сил, действующих в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Абу-Даби, ранее фактически отстранившийся от конфликта в Йемене, продемонстрировал большой интерес к текущей ситуации после того, как бойцы «Ансар Аллах» захватили корабль под флагом ОАЭ в Красном море.