ОДКБ показала НАТО в Казахстане, что является важным центром силы

Нур-Султан, 12 января. Быстро стабилизировать ситуацию в Казахстане во многом удалось благодаря четким и слаженным действиям войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На данный момент протесты в Нур-Султане и других городах фактически сошли на нет, и миротворцы планируют покинуть страну.

Политолог Руслан Бизяев считает, что эффективно проведенная ОДКБ операция продемонстрировала, что это действительно сильный военно-политический блок, с которым НАТО наверняка придется считаться.

«Естественно, Казахстан останется в зоне влияния ОДКБ, и это станет одним из факторов формирования нового Варшавского договора. Только ОДКБ — это уже не социалистический блок, это новый военно-политический блок, который заявит свою претензию, как минимум, на все наследие Варшавского договора в Европе», — заявил эксперт в эфире канала «Наш».

По словам Бизяева, на протяжении последних десятилетий именно Североатлантический альянс был главным и фактически единственным мощным военно-политическим блоком в мире. Однако теперь НАТО становится все слабее, и это ясно видно по тому, как войска союза покидают прежде важные для Запада территории и проигрывают военные противостояния в разных регионах мира.

«До этого кроме НАТО фактически ничего не было. Но прошло 30 лет, закончилась эпоха. И, глядя на ситуацию в Казахстане, у НАТО могут спросить, почему они так поступили с Афганистаном. Вот ОДКБ зашла в Казахстан, своих не бросила, а в Афганистане люди, которые работали с Западом, цеплялись за колеса самолетов», — напомнил аналитик.

ФБА «Экономика сегодня» /

Политолог считает, что после всех событий, в том числе после Афганистана, в Средней Азии произошла серьезная девальвация термина «проамериканский политик». На этой волне у ОДКБ появилась прекрасная возможность показать свою эффективность и получить новые страны, желающие присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности.

«Теперь ОДКБ пытается показать, что это действительно военно-политический блок, и, если возникают проблемы, они решаются любым путем, в том числе силовым. Естественно, ОДКБ будет расширяться, и здесь направлений два: ОДКБ может пойти дальше на Ближний Восток, а может пойти в Европу. Есть страны, которые, глядя на ситуацию на Ближнем Востоке, в Средней Азии, в Африке, в Латинской Америке будут смотреть на ОДКБ, как на один из центров силы», — уверен политолог Руслан Бизяев.

Политолог Алексей Мартынов ранее объяснил, почему миротворческие войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогли столь быстро провести операцию в Казахстане.