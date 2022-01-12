Литва вернулась к «коммунистическим» методам, чтобы пережить отопительный сезон

Вильнюс, 12 января. Текущий отопительный сезон стал серьезным испытанием для Литвы и ее граждан. В сложившихся обстоятельствах Вильнюс пошел на беспрецедентные шаги и фактически ввел государственное регулирование цен в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также принял ряд других мер, о которых ранее нельзя было и подумать.

Несмотря на все это, предприятия, которые предоставляют населению услуги в сфере ЖКХ, все равно испытывают серьезную нехватку финансовых средств и даже вынуждены залезать в очередные долги. Так, «Вильнюсские теплосети» (ВТС) приняли решение взять кредит на 20 миллионов евро у одного из литовских банков. При этом в ноябре компания уже брала кредит на 50 миллионов евро, а общая задолженность ВТС перед банком составляет уже более 100 миллионов евро.

Однако другого выхода у «Вильнюсских теплосетей» нет, так как иначе им просто не хватит имеющегося оборотного капитала для покупки топлива и нормального функционирования до конца отопительного сезона. Разумеется, больше всего в имеющихся обстоятельствах страдают простые граждане, на которых и ложится большая часть финансовой нагрузки из-за подорожания топлива. Жители литовских городов приходят в ужас от квитанций, ведь за газ им приходится платить в районе 120 евро, а за отопление многим и вовсе приходят счета на 170 евро и больше.

Власти Литвы в попытке хоть как-то исправить бедственное положение решили вернуться к ненавистным «коммунистическим» методам управления и ввели государственное регулирование, чтобы взять под контроль рост тарифов. Кроме того, Вильнюс снял ограничение на закупку газа напрямую у поставщиков, хотя по прежним правилам минимум 50% топлива необходимо было приобретать исключительно на бирже.

ФБА «Экономика сегодня» /

Впрочем, даже при таких условиях суммы в платежках остаются запредельными. Все больше граждан Литвы начинают считать себя малоимущими и обращаются к властям за компенсациями на оплату услуг ЖКХ. Из бюджета страны даже пришлось выделить на эти цели дополнительные деньги. Кроме того, более состоятельным гражданам предлагают оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку: часть — сразу, а часть — в теплое время года, когда суммы в квитанциях уменьшаться хотя бы за счет отсутствия отопления.

Тем не менее, даже эти меры могут не помочь властям Литвы реально улучшить положение дел. Ситуация на газовом рынке складывается таким образом, что даже после окончания отопительного сезона цена на голубое топливо может остаться на прежнем уровне. Особенно, если ЕС и США продолжат оттягивать запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2». При этом бремя оплаты высоких цен на топливо и многомиллионных кредитов компаний, работающих в сфере ЖКХ, в конечном итоге вновь ляжет на плечи простых литовцев.

Публицист, юрист, политический аналитик Татьяна Монтян ранее высказала свое мнение о том, на какую поддержку со стороны Запада могут реально рассчитывать власти Литвы.