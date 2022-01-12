Уже слишком поздно: США рискуют никогда не догнать Россию в гиперзвуке

Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия, а с начала 2022 года на боевое дежурство будет поставлена ракета морского базирования «Циркон». Подлетное время до тех, кто будет угрожать России, сократится всего до пяти минут. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета, обозреватель по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос в статье для журнала The National Interest проинформировал читателей о нынешней стадии развития американского гиперзвукового вооружения, а также не прошел мимо российского и китайского. В своей статье эксперт привел несколько цитат президента РФ Владимира Путина о том, как обстоят дела с гиперзвуковым оружием в России.

«Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая, 9 махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — сообщил глава государства, имея в виду новую гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету 3М22 «Циркон», которая должна встать на боевое дежурство уже в этом году.

Также американский аналитик заявил, что в последние годы российские эксперты и комментаторы то и дело игнорировали американские программы гиперзвукового оружия, умаляли их и даже высмеивали. Примечательно, что отставание США от России и Китая признают даже высокопоставленные американские офицеры. Например, командующий Космическими силами США генерал Дэвид Томпсон на Галифаксском форуме по международной безопасности рассказал, что американские программы по созданию гиперзвука не дотягивают до российских и китайских.

«Что касается гиперзвуковых программ, то мы не так продвинуты, как китайцы или русские», — рассказал генерал.

Помимо этого, как отметил Марк Эпископос, Китай впервые продемонстрировал свой гиперзвуковой планирующий аппарат DF-ZF на военном параде 2019 года. В том же году система вышла на первоначальную оперативную готовность. Он добавил, что точка невозврата уже пройдена, поэтому США рискуют никогда не догнать Россию и Китай в плане гиперзвукового оружия. Американский эксперт напомнил, что свою первую систему — армейское гиперзвуковое оружие большой дальности LRHW — ВС Соединенных Штатов получат только в 2023 году.

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