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Американские боевики разлагают наше сознание: генерал-майор Тутрин о значении фильма «Гранит»
Общество
Американские боевики разлагают наше сознание: генерал-майор Тутрин о значении фильма «Гранит»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Отечественные патриотические фильмы необходимо показывать по всем телевизионным каналам. Таким мнением поделился в беседе с ФАН председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», генерал-майор, кандидат военных наук Николай Тутрин.

В свете выхода фильма о российских инструкторах «Гранит» собеседник указал на недостаток на экранах патриотического кино.

«Американские боевики показывают уже много лет. Кто-то с удовольствием смотрит. Идет разложение нашего сознания.  Внушается, что Америка лучше, чем все остальные страны. Давайте наши фильмы показывать на всех каналах, а не одном-двух. Тогда что-то, может быть, изменится», — заявил кандидат военных наук.

Американские боевики разлагают наше сознание: генерал-майор Тутрин о значении фильма «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

Николай Тутрин также добавил, что, на его взгляд, запрос на отечественные фильмы о русских героях назрел уже на всех уровнях нашего общества.

«Сейчас ребятишки с удовольствием смотрят фильмы 1970-х годов о Великой Отечественной войне. Президент уже сам просит: «Давайте поднимать уровень гражданско-патриотического воспитания». А мы что делаем? Заполняем экраны разной белибердой», — подытожил председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий».

Ранее политолог Артем Журко в беседе с ФАН поддержал выход фильма «Гранит». По его мнению, эта картина важнее для отечественного зрителя, чем многие современные банальные сюжеты.

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гранит патриотическое кино
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