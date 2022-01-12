Мира Тэрада: «Права человека на Украине. Точнее, их отсутствие»

С самого переворота 2014 года на Украине произошло множество резких перемен: поменялся политический курс, рвались старые связи и появлялись новые, начались война и золотая эпоха неонацистов, почивающих на лаврах победы в своей революции. Все это не могло не сказаться и на правах человека — сфере, которая всегда страдает при нестабильности в обществе. Проблемы возникли в самых разных проявлениях, а лучше с годами так и не становится.

Согласно данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени И. Кучерива, каждый четвертый гражданин Украины (25,8%) констатирует ухудшение за последний год ситуации с правами и свободами человека. По пятибалльной шкале ситуацию с культурными правами на Украине большинство респондентов оценили в 3,2 пункта, политическими правами — в 3,12 пункта, гражданскими правами — в 2,9 пункта, в сфере соблюдения социальных прав и гарантий — 2,46 пункта.

Множество проблем испытывают национальные меньшинства, в том числе и русские, — меньшинство, которое насчитывает порядка восьми миллионов человек. Ведь именно с этого и началась война: в 2012 году украинская Рада приняла закон, по которому было введено понятие «региональный язык» — язык, который традиционно используется в пределах определенной территории. Закон сильно облегчал жизнь национальным меньшинствам, однако с приходом к власти нового правительства после событий 2013–2014 годов его отменили. Именно это ущемление прав миллионов и миллионов людей, которое нарастает до сих пор, эта национальная дискриминация стали последней каплей терпения для востока Украины и Крыма.

Позже началась война «без правил», где украинские военные, сотрудники СБУ, их «братья по оружию» — неонацисты из «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) — регулярно совершали и продолжают совершать военные преступления. Согласно новому докладу ООН, наблюдается «систематическое применение пыток и жестокого обращения с целью получения признаний со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении задержанных в связи с конфликтом». При этом наблюдается и полная безнаказанность СБУ за такие действия. А количество фактов похищений и пыток все растет. Причем ООН узнает все новые подробности о событиях еще 2014–2016 годов. Незаконно задержанным стреляют в ноги, скручивают руки, избивают, светят по несколько дней в лицо лампой, совершают сексуальное насилие и многое другое. Именно таким образом украинские спецслужбы добывают «показания» свидетелей и «признания» вины задержанных. Ужасно, но, как сказано в докладе ООН, «такие доказательства впоследствии принимались судами, иногда вопреки жалобам жертв относительно их характера».

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

«Ограничения на свободное выражение критических или непопулярных мнений и на участие в мирных собраниях по чувствительным темам, а также безопасность правозащитников на Украине вызывали озабоченность».

По словам заместителя верховного комиссара ООН по правам человека

Год назад Владимир Зеленский закрыл три популярные ТВ-станции, связанные с лидером оппозиции и бизнесменом Виктором Медведчуком, которого позже обвинили в «государственной измене, нарушении законов и обычаев войны и содействии террористическим организациям». А совсем недавно правительство Зеленского использовало заявления о предполагаемом «перевороте», чтобы аналогичным образом атаковать СМИ другого украинского предпринимателя — Рината Ахметова, утверждая, что он неосознанно участвовал в перевороте при поддержке российской разведки. И все это только за то, что их мнение отличается от мнения правящей элиты.

Конечно, жертвами такой политики стали не только олигархи. Вот выдержка из того же доклада ООН:

«Особую озабоченность вызывает отсутствие ответственности за угрозы и насилие в отношении правозащитников, работников средств массовой информации и отдельных лиц, которые выражают мнения в Интернете или пытаются участвовать в выработке политики. УВКПЧ задокументировало 29 инцидентов, направленных против журналистов, работников средств массовой информации, блогеров и отдельных лиц, выражающих мнения, критикующие правительство или основные повествования. В 2020-2021 годах целью были журналисты-расследователи и работники средств массовой информации, освещающие политические темы, такие как коррупция и введение ограничений COVID-19».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Однако этот доклад умалчивает о том, что в этих нападениях активно участвовали украинские неофашисты. После государственного переворота 2014 года ряд известных украинских журналистов подверглись нападению и были убиты фашистскими бандами, в первую очередь Екатерина Гандзюк и Павел Шеремет. В ходе еще одной попытки политического убийства, предпринятой в декабре 2019 года, был убит трехлетний мальчик. Почти в каждом таком случае украинские власти затягивают расследования, и те в итоге не приводят к аресту или серьезному судебному преследованию виновных.

А совсем недавно, 2 декабря, Владимир Зеленский инициировал внесение в украинский парламент пяти законопроектов, которые будут использоваться для лишения жителей Донбасса гражданства и избирательных прав. Украинское правительство также сможет лишить гражданства любого, кто участвует в «действиях, угрожающих национальной безопасности и национальным интересам Украины». Особый интерес вызывает часть законопроектов, касающихся «национальных интересов». Не сложно догадаться, что по этому закону потенциально гражданства могут лишать каждого, кто смеет заявлять о несогласии с националистической политикой государства. Это прямой путь к тоталитарному государству — лишить гражданства и права голосовать всех несогласных с политикой правящей партии.

Так в чем же трагедия прав человека на Украине? Думаю, пояснения тут излишни: свобод становится все меньше, эти ущемления вызывают уже не такой сильный резонанс, как раньше, люди постепенно привыкают. Но обиднее всего в этом роль европейских и американских СМИ. Несмотря на регулярные сообщения о нарушениях прав человека и очевидный факт того, что украинское правительство находится под сильным влиянием идей национализма, СМИ продолжают выстраивать образ свободной и чистой украинской демократии, сопротивляющейся якобы жестокой и тоталитарной России. А замалчивая столь глобальные проблемы, они лишь создают плодородную почву для формирования новых проблем и укоренения старых.

1 Организация запрещена на территории РФ.