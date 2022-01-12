Олимпийская чемпионка Дюамель призвала наказать Жулина за слова о небинарном фигуристке

Оттава, 12 января. Золотая медалистка Олимпийских игр 2018 года Меган Дюамель отреагировала на слова российского тренера Александра Жулина о небинарном фигуристке Тимоти Ледюке.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в парном катании Меган Дюамель в своем Twitter-аккаунте обратилась к руководству Международного союза конькобежцев (ISU). Завершившая спортивную карьеру фигуристка выразила недовольство высказыванием российского тренера Александра Жулина и призвала наказать его. Наставник, отвечая на вопрос, об участии в пекинской Олимпиаде американского небинарного спортсмена Тимоти Ледюка, признался, что не хочет говорить об "этих уродах".

«Разве это допустимо? Почему мы в фигурном катании принимаем такие возмутительные и отвратительные комментарии? Надеюсь, ISU сделает что-то, чтобы положить этому конец!» — написала Дюамель.

Ранее российский фигурист Андрей Мозалев выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Континентальное первенство проходит в столице Эстонии.