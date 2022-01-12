Врачи советовали ведущему Зеленскому заняться здоровьем еще десять лет назад

Москва, 12 января. Телеведущего Михаила Зеленского призывали сменить образ жизни на более здоровый еще десять лет назад. Врачи рекомендовали звезде экрана с большей заботой отнестись к своему организму.

Зеленский стал гостем телепроекта «Подари себе жизнь» в 2011 году. По условиям шоу герой проходит комплексное обследование, после чего медики дают прогноз, сколько он проживет. Затем участник два месяца живет по специальной программе, составленной докторами, а после отправляется на повторное обследование.

На первом этапе у Зеленского обнаружили повышенный уровень гемоглобина, гастрит и хронический бронхит. Медики советовали ведущему заняться своим здоровьем. Например, врач говорил, что участник много курит, а это приводит к дефициту кислорода и повышает риск развития тромбоза, передает телеканал «360».

Зеленский отказался от курения в рамках проекта, начал ездить на велосипеде и прекратил питаться фастфудом. Однако впоследствии он, похоже, вернулся к вредной привычке, поскольку в соцсетях ведущего появлялись его фото с сигаретой.

Напомним, Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминикане. По предварительной версии, к смерти 46-летнего телеведущего привел инсульт. Однако в Сети связали трагедию с проклятьем шоу «Прямой эфир», которое когда-то вел Зеленский.