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Врачи советовали ведущему Зеленскому заняться здоровьем еще десять лет назад

Общество
Врачи советовали ведущему Зеленскому заняться здоровьем еще десять лет назад
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 12 января. Телеведущего Михаила Зеленского призывали сменить образ жизни на более здоровый еще десять лет назад. Врачи рекомендовали звезде экрана с большей заботой отнестись к своему организму.

Зеленский стал гостем телепроекта «Подари себе жизнь» в 2011 году. По условиям шоу герой проходит комплексное обследование, после чего медики дают прогноз, сколько он проживет. Затем участник два месяца живет по специальной программе, составленной докторами, а после отправляется на повторное обследование.

На первом этапе у Зеленского обнаружили повышенный уровень гемоглобина, гастрит и хронический бронхит. Медики советовали ведущему заняться своим здоровьем. Например, врач говорил, что участник много курит, а это приводит к дефициту кислорода и повышает риск развития тромбоза, передает телеканал «360».

Зеленский отказался от курения в рамках проекта, начал ездить на велосипеде и прекратил питаться фастфудом. Однако впоследствии он, похоже, вернулся к вредной привычке, поскольку в соцсетях ведущего появлялись его фото с сигаретой.

Напомним, Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминикане. По предварительной версии, к смерти 46-летнего телеведущего привел инсульт. Однако в Сети связали трагедию с проклятьем шоу «Прямой эфир», которое когда-то вел Зеленский.

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