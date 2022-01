Студия Warner Bros. потеряет 100 миллионов долларов из-за провала новой «Матрицы»

Лос-Анджелес, 12 января. Четвертая часть «Матрицы» с Киану Ривзом демонстрирует плохие сборы в прокате. Студия Warner Bros. рискует потерять порядка 100 миллионов долларов.

Премьера фантастического фильма «Матрица 4: Воскрешение» в России и мире состоялась 16 декабря 2021 года. За время проката картина не собрала еще и 125 миллионов долларов при бюджете в 190 миллионов долларов. Из-за небольшой кассы студия Warner Bros. может понести огромные убытки — 100 миллионов долларов. Компания вложила крупную сумму в том числе в рекламу ленты.

Провальный прокат четвертой «Матрицы» связывают с выходом еще одного нового фильма про человека-паука, а также появлением картины в Сети. Новинка не смогла стать лидером просмотров даже в первые дни на НВО Мах, пишет We Got It Covered.

Зрители остались недовольный новой «Матрицей». Они жестко прошлись по картине в комментариях в популярных пабликах.