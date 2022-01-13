Старый Новый год: история и традиции, что надеть и поставить на стол, святочные гадания, поздравления

Старый Новый год считается исконно русским праздником, хотя его отмечают и в некоторых других странах, как правило, там, где много выходцев из России. В XXI веке праздник отмечается в ночь с 13 на 14 января. В 2022 году старый Новый год приходится на пятницу, 14 января. Праздник считается светским, хотя имеет православные корни и необычную историю. Кстати, на Руси это — период зимних Святок, веселого периода с Рождества до Крещения.

История празднования старого Нового года

Старый Новый год появился в начале XX века из-за разницы календарей (юлианского и григорианского), по которым Россия жила до и после революции и которая составляла две недели. Русская православная церковь переход с юлианского на григорианский календарь так и не признала. Собственно, из-за этого Рождество и большинство других православных праздников в России отмечается на две недели позже, чем в Европе и в США (см. материал ФАН). Так «образовались» и два Новых года — официальный, отмечаемый в ночь с 31 декабря на 1 января, и неофициальный — «старый» — с 13 на 14 января.

А поскольку до революции в России Новый год отмечался после Рождества, старый Новый год, наступающий после окончания Рождественского поста, пришелся по вкусу и православным. Сегодня старый Новый год — это сугубо светский неофициальный праздник, который отмечается по преимуществу в России и в странах бывшего СССР.

Федеральное агентство новостей /

Традиции старого Нового года: что надеть и поставить на стол

Старый Новый год не имеет каких-то специальных традиций. Он, как правило, «повторяет» главный новогодний праздник. Поэтому угощение на столе традиционно-новогоднее — шампанское, мандарины, салат оливье, селедка под шубой, бутерброды с красной икрой, сладости. Наряды — тоже на любой вкус: и с «тигриными» мотивами (2022 год по восточному календарю пройдет под знаком Тигра), и просто праздничная или удобная одежда.

В этот праздник, как и в Новый год, на улице принято запускать фейерверки, хотя у этой относительно новой традиции есть немало противников, особенно среди владельцев домашних животных.

Святочные гадания на старый Новый год

Старый Новый год — это время зимних Святок, когда на Руси было принято гадать, особенно среди незамужних девушек. Гадали на удачу, на будущую семейную жизнь, на богатство и, конечно, на суженого. Период с 13 на 14 января считался одним из самых подходящих моментов для гаданий. Это знаменитый Щедрый (Васильев) вечер, или Щедрец, — самое «гадательное» время. Гадали по старинке или, вообще, как душе угодно. Некоторые святочные гадания представлены в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Короткие забавные поздравления на старый Новый год 2022 для SMS

***

Пусть на старый Новый год

Чудо вдруг произойдет!

Будет радость, звонкий смех,

А потом всех ждет успех!

Море радости, улыбок,

И удача — без ошибок!

Никогда не огорчаться!

С милыми не расставаться!

Федеральное агентство новостей /

***

С праздником вас всех старинным,

С Новым годом еще раз.

Я желаю горы счастья

И любви для всех для нас!

Пусть все будет, что желаем,

Грусть оставим позади.

С Новым годом, с годом Старым!

Чтоб исполнились мечты!

***

Пусть старый Новый год

Всем радость принесет,

Спокойствие вернет,

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты!

В сердца войдет любовь,

Здоровье хлынет в кровь,

Пусть счастьем каждый час

Наполнится для нас!