Правозащитники осудили власти Ливии и Евросоюз за массовый арест мигрантов

Триполи, 12 января. Ливийские силовики задержали более 600 мигрантов, требовавших защиты и эвакуации из страны, сообщила международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF).

Согласно заявлению, беженцев арестовали и поместили в центр содержания под стражей в районе Айн Зара к югу от Триполи. В учреждении, где уже в переполненных камерах содержатся сотни людей, отсутствуют какие-либо условия для проживания.

Yesterday more than 600 migrants were arrested and moved to Ain Zara detention center in the southern part of #Tripoli, where hundreds of people are already detained in overcrowded cells and deprived living conditions. — MSF Sea (@MSF_Sea) January 11, 2022

«Во время визита в Айн Зару бригады MSF оказывали помощь пациентам с ножевыми ранениями, следами от побоев и травм, полученных в ходе арестов. Некоторые избиты и разлучены со своими детьми», — сообщил глава миссии организации Габриеле Ганчи.

Правозащитники призвали властей североафриканской страны прекратить массовые аресты. Они также потребовали от силовиков найти достойные альтернативы произвольным задержаниям и помещению беженцев в непригодные для проживания лагеря.

Ответственность возложили и на Европейский союз. Организация «Врачи без границ» попросила Брюссель остановить поддержку «непрекращающейся системы нарушений в Ливии».

В ночь с 9 на 10 января вооруженные группы и силы полиции уничтожили стихийный лагерь нелегалов, разбитый у закрытого офиса Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Мигранты и просители убежища месяцами жили на улице, требуя эвакуации, защиты прав и помощи от гуманитарных организаций и властей.