Правозащитники осудили власти Ливии и Евросоюз за массовый арест мигрантов

Триполи, 12 января. Ливийские силовики задержали более 600 мигрантов, требовавших защиты и эвакуации из страны, сообщила международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF).

Согласно заявлению, беженцев арестовали и поместили в центр содержания под стражей в районе Айн Зара к югу от Триполи. В учреждении, где уже в переполненных камерах содержатся сотни людей, отсутствуют какие-либо условия для проживания.

