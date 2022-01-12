Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 19:53
19:49
Весь мир
Власти Ирака арестовали более 20 высокопоставленных чиновников за финансовые махинации
19:49
Происшествия
Полицейские задержали владельца СТО с наркотиками на 14 млн рублей в Оренбурге
19:47
Спорт
Олимпийская чемпионка Дюамель призвала наказать Жулина за слова о небинарном фигуристке
19:47
Общество
Врачи советовали ведущему Зеленскому заняться здоровьем еще десять лет назад
19:44
Общество
Студия Warner Bros. потеряет 100 миллионов долларов из-за провала новой «Матрицы»
19:43
Происшествия
В Уфе инструктор автошколы получил условный срок за посредничество при передаче взятки
19:43
Весь мир
Правозащитники осудили власти Ливии и Евросоюз за массовый арест мигрантов
19:34
Экономика
Эксперт Волин указал на излишнее ограничение развития авиации в России
19:33
Общество
Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах
19:30
Общество
Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении рейсов Москва-Алма-Ата
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Волин указал на излишнее ограничение развития авиации в России

  /   Обновлено: 12 января 2022 19:34
Экономика
Эксперт Волин указал на излишнее ограничение развития авиации в России
wikipedia.org  /  Nonbovi / CC4

Санкт-Петербург, 12 января. Прогресс в сфере малой авиации стал предметом обсуждения в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот». Ситуацию на рынке авиаперевозок оценил генеральный директор группы компаний Take Евгений Волин.

Крупные авиакомпании и перевозчики до 2020 года не испытывали проблем, связанных с наличием ограничений, но более мелкий бизнес в этой сфере терпел значительные издержки. Об этом рассказал специалист. По его словам, особенно плохо дело обстоит с вертолетами.

«Что касаемо вертолетов, тут каждый год летом мы страдаем, у нас то форум, форум плавно переходит в футбол, футбол переходит в праздник ВМФ. И вот уже пол лета нет, а учитывая, что есть определенная сезонность, тем более в этом году прекрасное лето было, супер погодные условия, все здорово, то есть жестко ограничивают использование воздушного пространства», — отметил он.

Эксперт утверждает, что государственные ограничения должны быть более мягкими. По его словам, правила должны заранее содержать возможности для послабления.

«Закрывается небо в радиусе 100-200 км, то есть летать негде, если только в Петрозаводск, но мы даже вылететь не можем. По спецсогласованию нас согласовывало ФСБ, все равно какие-то послабления здесь нужно предусматривать, потому что невозможно. Вся малая авиация — все встали,» — добавил Волин.

Эфир проходил в сообществе Медиагруппы «Патриот». В обсуждении также принимал участие Евгений Мутовкин, соучредитель и управляющий ИП ООО «Электрошеринг». Предыдущие трансляции хранятся на странице архивов и доступны для просмотра.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Волин указал на излишнее ограничение развития авиации в России
вертолеты самолеты малая авиация волин медиагруппа патриот регуляции
Комментировать