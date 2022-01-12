Эксперт Волин указал на излишнее ограничение развития авиации в России

Санкт-Петербург, 12 января. Прогресс в сфере малой авиации стал предметом обсуждения в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот». Ситуацию на рынке авиаперевозок оценил генеральный директор группы компаний Take Евгений Волин.

Крупные авиакомпании и перевозчики до 2020 года не испытывали проблем, связанных с наличием ограничений, но более мелкий бизнес в этой сфере терпел значительные издержки. Об этом рассказал специалист. По его словам, особенно плохо дело обстоит с вертолетами.

«Что касаемо вертолетов, тут каждый год летом мы страдаем, у нас то форум, форум плавно переходит в футбол, футбол переходит в праздник ВМФ. И вот уже пол лета нет, а учитывая, что есть определенная сезонность, тем более в этом году прекрасное лето было, супер погодные условия, все здорово, то есть жестко ограничивают использование воздушного пространства», — отметил он.

Эксперт утверждает, что государственные ограничения должны быть более мягкими. По его словам, правила должны заранее содержать возможности для послабления.

«Закрывается небо в радиусе 100-200 км, то есть летать негде, если только в Петрозаводск, но мы даже вылететь не можем. По спецсогласованию нас согласовывало ФСБ, все равно какие-то послабления здесь нужно предусматривать, потому что невозможно. Вся малая авиация — все встали,» — добавил Волин.

Эфир проходил в сообществе Медиагруппы «Патриот». В обсуждении также принимал участие Евгений Мутовкин, соучредитель и управляющий ИП ООО «Электрошеринг». Предыдущие трансляции хранятся на странице архивов и доступны для просмотра.