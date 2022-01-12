СМИ: Конституционный суд Испании признал оральный секс законным средством возврата долгов

Мадрид, 12 января. Конституционный суд Испании вынес решение, допускающее уплату долга сексуальными услугами. Об этом сообщает издание The Local.

Согласно опубликованной информации, Конституционный суд Испании отклонил апелляцию гражданки страны, которая в конце декабря подала жалобу на сексуальное насилие и принуждение к действиям сексуального характера против своего бывшего шурина в провинциальный суд Пальма-де-Майорки.

Court in Spain rules that debt repayment can be made with oral sex https://t.co/IHLxwIQq8n — Then24 (@then24dotcom) January 8, 2022

Истица сообщила региональному судье, что чувствовала себя вынужденной заняться оральным сексом со своим бывшим родственником после того, как он потребовал, чтобы она вернула ему долг в размере 15 тысяч евро.

По словам 38-летней женщины, из-за финансовых трудностей она попросила брата своего бывшего мужа, с которым у нее были хорошие отношения, перевести деньги на ее счет, на что он согласился, не оговаривая изначально, когда и как она должна вернуть ему деньги.

Позже мужчина, как сообщается, сказал ей, что из-за предоставления займа она должна была оказывать ему услуги сексуального характера, включая «два или три акта орального секса в неделю, пока долг не погашен». Женщина сообщила, что пять раз выполнила требование своего кредитора, поскольку чувствовала себя «психологически обязанной».

@vonderleyen @eucopresident @EP_President @dreynders@VeraJourova @euobs@quatremer @POLITICOEurope

Spanish justice guarantees that paying off a debt with oral sex is legal in Spain!

La Justicia avala que saldar una deuda con sexo oral es legal en España https://t.co/WnvFbuXGUk — Dolors63????????????????????????Consell per la República (@Dolors63) January 4, 2022

Обвиняемый настаивал на своей невиновности, утверждая, что они заключили «сделку о вступлении в сексуальные отношения в обмен на предоставление беспроцентной ссуды в размере 15 000 евро» и что «требование соблюдения ранее принятой сделки не является преступлением».

По его словам, бывшая невестка подала судебный иск лишь после того, как она изменила свое мнение о сексуальных контактах, и вместо этого он попросил у нее финансовую компенсацию. Женщина, со своей стороны, также обвинила своего бывшего родственника в том, что он пригрозил ей истребовать долг в судебном порядке.

Суд Балеарских островов не нашел доказательств сексуального насилия или принуждения, придя к выводу, что «это были свободно согласованные отношения» между ними и что договоренность прекратилась «при отсутствии согласия» от имени женщины.

В ходе апелляции, которую женщина подала в Конституционный суд, высший судебный орган Испании также встал на сторону обвиняемого, фактически одобрив оральный секс в качестве формы оплаты.