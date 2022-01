СМИ: Конституционный суд Испании признал оральный секс законным средством возврата долгов

Мадрид, 12 января. Конституционный суд Испании вынес решение, допускающее уплату долга сексуальными услугами. Об этом сообщает издание The Local.

Согласно опубликованной информации, Конституционный суд Испании отклонил апелляцию гражданки страны, которая в конце декабря подала жалобу на сексуальное насилие и принуждение к действиям сексуального характера против своего бывшего шурина в провинциальный суд Пальма-де-Майорки.

