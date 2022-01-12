Власти Ирака арестовали более 20 высокопоставленных чиновников за финансовые махинации

Багдад, 12 января. Правительство Ирака выдало ордер на арест 21 высокопоставленного чиновника, которые обвиняются во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Комиссия, проводящая расследование по данному делу, сообщила, что в числе подозреваемых есть один из действующих министров и несколько бывших парламентариев. Имена обвиняемых не публиковались. Известно, что в ходе разбирательств на допрос были вызваны 77 должностных лиц.

Iraq issues arrest warrants for 21 officials over graft charges https://t.co/IAdz4793zo — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) January 12, 2022

С октября 2019 года в Ираке регулярно проходят акции протеста, участники которых требуют привлечь к ответу чиновников, погрязших в произволе и безнаказанности, в то время как большая часть населения страдает от экономического и гуманитарного кризисов. В конечном итоге эти демонстрации вынудили правительство организовать внеочередные выборы в парламент, которые долгое время откладывались и состоялись лишь осенью 2021-го.

В последние годы республика стабильно входила в число стран с наивысшим уровнем коррупции в мире. Согласно официальному заявлению, сделанному в мае президентом страны Бархамом Салехом, с 2003-го из Ирака были незаконно вывезены 150 млрд долларов. Всего же из-за взяточничества и хищений Багдад потерял около триллиона. Глава государства в своей речи приравнял коррупцию к терроризму и внес на рассмотрение парламента законопроект о конфискации незаконных доходов и привлечении виновных к судебной ответственности.

Тем не менее правительство страны во главе с Мустафой аль-Казыми с переменным успехом предпринимало шаги по борьбе с подобными преступлениями. Вероятно, его старания принесли некоторые успехи, поскольку накануне Евросоюз исключил Ирак из перечня государств с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. В этот «черный список» страна попала еще в 2016-м и с тех пор официальные лица республики неоднократно просили европейских коллег отменить указанное решение.

Iraq has lost 150 billion dollars due to corruption: president https://t.co/BmhLj7mobY Search Trump Organization, might find most of it.???????? — R Joseph (@rjoseph7777) May 23, 2021

Не исключено, что аресты прошли под давлением союзников популярного шиитского политика Муктады ас-Садра, чья партия одержала убедительную победу на выборах в парламенте. Он уже долгие годы пользуется популярностью в народе из-за непримиримой риторики в отношении коррупционеров, и в случае дальнейшего укрепления его позиций ситуация со взяточничеством и прочими финансовыми махинациями в Ираке действительно может измениться в лучшую сторону.