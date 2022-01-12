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Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении рейсов Москва-Алма-Ата
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Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении рейсов Москва-Алма-Ата

  /   Обновлено: 12 января 2022 19:30
Общество
Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении рейсов Москва-Алма-Ата
pixabay.com

Москва, 12 января. Россияне в ближайшее время снова смогут отправиться на самолете из Москвы в Алма-Ату, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Компания приняла решение возобновить ежедневные регулярные рейсы по данному направлению. Согласно предварительной информации, это произойдет уже 14 января.

Самолет из аэропорта Шереметьево будет вылетать в 02:35, а приземляться на территории Алма-Аты в 10:30 утра. В обратном направлении лайнер воздушной авиации будет вылетать в 12:00, а приземляться в российской столице — в 14:00.

В связи с тем, что на территории Республики Казахстан временно действует ряд ограничений, полеты в Алма-Ату будут выполняться по скорректированному графику. Пассажиры могут следить за информацией о времени вылета самолета на сайте авиакомпании.

Согласно данным, которые предоставил On-Time Performance Review, компания «Аэрофлот» вошла в тройку самых пунктуальных перевозчиков мира.

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шереметьево аэрофлот алма-ата
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