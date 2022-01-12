Генерал-полковник Фомин: отношения России и НАТО достигли критически низкого уровня

Москва, 12 января. Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом достигли критически низкого уровня. О печальной тенденции заявил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, посвященного вопросам налаживания диалога между военно-политическим блоком и Москвой. По итогам встречи Фомин заметил, что Альянс проигнорировал предложенные Россией меры по снижению напряженности в двусторонних отношениях.

«Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне», — резюмировал Фомин.

После совета генсек НАТО Йенс Столтенберг также пообщался с журналистами и рассказал, что после переговоров с МИД РФ было принято решение о восстановлении работы российского представительства в Брюсселе.