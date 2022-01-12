Подполковник Ефентьев назвал афганских душманов самым сложным противником в своей карьере

Москва, 12 января. Командир «бешеной роты» и известный разведчик подполковник Алексей Ефентьев рассказал журналистам о самом опасном противнике, с которым ему доводилось встречаться за всю военную карьеру.

В Воронежской области проживает один фермер, в котором едва ли можно заподозрить экс-командира «бешеной роты». Зовут его Алексей Ефентьев, но сослуживцам он больше запомнился позывным Гюрза. Ефентьев прошел Афганистан, Чечню и успел повоевать в Косово и Карабахе, где проявил себя как разведчик с феноменальной удачей. Позже он стал командиром разведки 166 Витебско-Новгородской мотострелковой бригады. За стиль ведения операций противники прозвали ее «бешеной ротой».

Корреспондентам TacticMedia удалось найти Ефентьева и взять у него интервью. Больше всего журналистов интересовало, какой противник показался Гюрзе самым сложным.

Ефентьев несколько удивил издание ответом. Больше всего проблем создавали военным не чеченские сепаратисты, а афганские душманы. США активно заваливали их оружием, да и бои в горной местности были настоящим вызовом для советской армии. Кроме того, американские инструкторы охотно обучали душманов новым приемчикам.

За долгую службу отечеству Ефентьев награжден орденами и медалями как СССР, так и России. Хотя звания Героя России его так и не удостоили, что до сих пор удивляет его бывших сослуживцев.

Ранее стало известно, что США не прекратили поставки вооружений на Украину и готовы предоставить Киеву дополнительную «военную помощь» для «укрепления суверенитета». Соглашение о дополнительных поставках подписали на фоне переговоров с Россией по поводу снижения напряженности ситуации на Украине.