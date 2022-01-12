Хоккеист Виталий Прохоров оценил талант покойного Михаила Зеленского

Москва, 12 января. Олимпийский чемпион Виталий Прохоров, снявшийся в фильме «Валаам. Остров спасения» журналиста Михаила Зеленского, оценил талант автора. Хоккеист назвал покойного телеведущего профессионалом.

Новость о скоропостижной смерти журналиста Михаила Зеленского застала россиян врасплох. Знакомые и коллеги первого ведущего программы «Прямой эфир» не могут поверить, что его больше нет среди живых.

Хоккеист Виталий Прохоров присоединился к числу скорбящих. Олимпийский чемпион поделился воспоминаниями о совместной работе с телеведущим и оценил его талант.

«Приятный в общении, профессионал. Трагично, когда уходят в столь раннем возрасте, соболезнования родным и близким. По общению он оставлял очень положительное впечатление, это я искренне говорю, без всякой лести», — заявил Прохоров в разговоре с телеканалом «360».

Михаил Зеленский вместе с женой Милой Рубинчик отдыхал в Доминикане, где внезапно почувствовал себя плохо. Медики пытались спасти жизнь россиянина, но оказались бессильны. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт. В посольстве России подтвердили сообщение о смерти телеведущего.