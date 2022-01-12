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Композитор Раймонд Паулс назвал потерявшую российский рынок Латвию «глухой провинцией»

Общество
Композитор Раймонд Паулс назвал потерявшую российский рынок Латвию «глухой провинцией»
Global Look Press  /  Zamir Usmanov

Рига, 12 января. Латвия превратилась в «глухую провинцию» после потери российского рынка. Таким мнением поделился советский и латвийский композитор и пианист Раймонд Паулс.

Музыкант выразил сожаление, что Латвия лишилась большого российского рынка в области культуры и искусства. Восток был ментально ближе латвийцам, чем Запад, отметил Паулс в интервью газете Neatkariga Rita Avize. По словам композитора, на западном рынке представителей Латвии никто не ждет.

«У меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — подчеркнул пианист.

Кроме того, музыкант раскритиковал решение латвийского мегарегулятора запретить трансляцию некоторых российских каналов на территории страны. Паулс напомнил, что любые русские передачи можно найти в Сети.

Ранее продюсер и композитор Игорь Крутой предположил, почему Раймонд Паулс не приезжает на фестиваль «Новая волна» в Сочи. Он считает, что на родине пианиста это могут неверно истолковать.

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Латвия композитор паулс
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