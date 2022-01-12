Генетик Чумаков призвал ужесточить контроль за экспериментами с вирусами

Профессор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков считает, что в связи с развитием генной инженерии в мире существенно вырос уровень угрозы заражения человечества искусственными патогенными вирусами. Профессор не исключает, что и новый штамм коронавируса «Омикрон» является генномодифицированным вариантом уханьского COVID-19. В связи с этим ученый призвал активнее финансировать отечественную фундаментальную науку, чтобы противостоять возможным вирусным атакам в будущем.

По словам микробиолога, «Омикрон» не так страшен, как предшествующие ему штаммы коронавируса. Конечно, он более активен и, скорее всего, приведет к новой волне пандемии в России, отметил ученый, однако, по его мнению, он не будет сопровождаться большим количеством смертей.

«Омикрон» только пробирается в популяцию, вал заболеваемости наверняка последует в течение следующей недели. Это будет кульминацией пандемии. Но она не будет сопровождаться большим количеством смертей: «Омикрон» вызывает смерть в пять раз меньше, чем штамм «Дельта». Хотя, конечно, есть группы риска, поэтому, возможно, смерти будут», — заявил Петр Чумаков.

По мнению ученого, пандемия коронавируса в своей острой фазе закончится через 2-3 месяца: вакцинация и рост количества переболевших «Омикроном» приведет к формированию коллективного иммунитета. При этом многие противники вакцинации, по словам микробиолога, также будут иммунизированы в результате общения с вакцинированными.

«Есть хорошие вакцины, но люди почему-то не вакцинируются. Когда возникает пандемия, лучшее средство против вируса — это живая вакцина, потому что даже антиваксеры будут пассивно иммунизированы. Один человек, который будет заражен этим вакцинным штаммом, заразит большое количество людей вокруг и провакцинирует их этим безвредным вирусом. Это то, что сейчас мы наблюдаем с «Омикроном», но, к сожалению, это все-таки еще не вакцина», — пояснил Петр Чумаков.

Федеральное агентство новостей /

В будущем COVID-19 будет появляться в форме сезонных простудных заболеваний.

«Он станет таким же эндемическим вирусом, как и другие коронавирусы, которые в структуре заболеваний составляют 15%», — отметил микробиолог.

Эксперт полагает, что новый штамм коронавируса «Омикрон» имеет искусственное происхождение — как результат работы южноафриканских ученых над разработкой вакцины.

«Вся ситуация с «Омикроном» выглядит странно для природного источника. Во-первых, этот штамм возник в Южной Африке. И возник не из местного, а из уханьского штамма. Кроме того, есть данные, что его эволюция прошла на мышах. Я предположил, что это были лабораторные мыши, а прошла эта эволюция в лаборатории, которая проводила селекции», — прокомментировал Петр Чумаков.

Он также подчеркнул, что понимает, как такие заявления сказываются на репутации ученого, но хочет быть услышанным. При этом большинство ученых в публичных дискуссиях отвергают предположение об искусственном происхождении вируса. Более того, эксперт не считает безосновательными предположения, что и COVID-19 является результатом экспериментов с коронавирусами.

Мы сейчас обладаем необходимыми компетенциями, чтобы создать такие варианты вирусов, и ведутся попытки создать их», — отметил Петр Чумаков.

Микробиолог не исключает, что версия утечки COVID-19 из лаборатории не безосновательна. Комментируя широко тиражируемую информацию о том, что утечка связана с деятельностью EcoHealth Alliance и Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), возглавляемого доктором Энтони Фаучи, которые якобы начали проводить научные исследования коронавирусов, переносимых летучими мышами, в том числе в Уханьском институте вирусологии в Китае, ученый отметил:

«Я лично считаю, что так и было, но не могу подтвердить свои слова документально. Главное, мы должны знать, что такое сейчас возможно».

По словам микробиолога, развитие генной инженерии достигло такого уровня, что создание патогенного вируса не является слишком сложной задачей для ученых.

«Это доступно многим лабораториям в мире, поэтому вполне возможно использование вирусов в качестве незаметного оружия. В таких обстоятельствах мы пока обезоружены, поэтому нужно рассматривать возможность искусственного происхождения COVID-19 и не отвергать этого просто потому, что так не хочется думать», — отметил Петр Чумаков.

Российские ученые, по его словам, также проводят эксперименты с вирусами, создавая лекарства, например, для борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Однако мы всегда снижаем патогенность вируса, никогда не ставим эксперименты с повышением его патогенности. Но кому-то может прийти в голову взять вирус мыши, например, вирус Эболы, и увеличить его патогенность. Для человечества это вообще будет ужас: кровь будет брызгать из ушей! Поэтому такая опасность есть, к появлению новых патогенных вирусов нужно быть готовым», — заявил Петр Чумаков.

В связи с этим микробиолог выражает большие опасения по поводу того, что в России продолжает сокращаться финансирование фундаментальных научных исследований, в том числе в области микробиологии и генетики.