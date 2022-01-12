Востоковед Матузов: Стефани Уильямс не имеет права определять сроки проведения выборов в Ливии

Специальный советник Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс грубо вмешивается во внутренние дела североафриканского государства, навязывая сроки для проведения президентских выборов. Об этом заявил политолог и востоковед Вячеслав Матузов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Накануне спецпредставитель международной организации в телевизионном интервью CNN заявила, что ее направили в Триполи для поддержки избирательного процесса и вывода страны из кризиса.

«Мы работаем с институтами, которые занимаются подготовкой выборов, чтобы как можно скорее вернуть все в нужное русло. Ливия уже десять лет находится в состоянии хаоса, и все ее национальные институты сталкиваются с проблемами легитимности», — сказала она.

Уильямс подчеркнула, что необходимо позволить людям проголосовать и демократическим путем избрать новое руководство страной.

«Переходное Правительство национального единства обязано провести президентские выборы в Ливии до конца июня 2022 года», — заявила она CNN.

Политолог Вячеслав Матузов считает требование Стефани Уильямс прямым вмешательством во внутренние дела североафриканского государства.

«Начнем с того, что само назначение американки на должность спецсоветника в Ливии абсурдно. Деятельность Уильямс в качестве представителя международной организации совершенно очевидно указывает нам на то, что она защищает интересы американского госдепа, а не народа страны», — заявил эксперт.

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По мнению востоковеда, Стефани Уильямс нарушила все положения ООН своим выступлением на CNN.

«Невмешательство во внутренние дела страны, предоставление ливийцам право самим решать свои внутренние вопросы — это незыблемый принцип, утвержденный резолюциями международной организации и Совета безопасности», — напомнил он.

Вячеслав Матузов уточнил, что в сложившейся обстановке сложно давать какие-либо оценки по срокам проведения всеобщих выборов в Ливии. Изначально их назначили на 24 декабря 2021 года, потом Высшая избирательная комиссия предложила перенести на месяц. Теперь прозвучала инициатива провести голосование в июне текущего года.

«Не дело американской гражданке определять сроки. В стране есть компетентные органы, которые должны рассматривать все эти вопросы и искать пути их решения на условиях компромисса между противоборствующими силами, а также вывода всех иностранных войск и наемников», — отметил политолог.

Востоковед добавил, что Стефани Уильямс как представитель ООН обязана способствовать урегулированию возникших проблем, а не навязывать решения извне.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей придерживается аналогичного мнения. По его словам, пока в Ливии не сформируют сильное правительство, способное искоренить иностранное вмешательство, выборы в стране не состоятся.