Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию из Ирана

Дамаск, 12 января. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад принял в столице делегацию из Ирана. Группу иностранных чиновников возглавил Ростам Касеми — министр дорог и городского развития, также занимающий должность сопредседателя совместного экономического комитета с иранской стороны.

Во время переговоров обсуждались отношения между САР и Исламской Республикой, особенно в сфере бизнеса. В беседе с иранцами президент Асад вновь подчеркнул важность создания новых проектов, направленных на достижение взаимной стратегической выгоды Сирии и Ирана, установление связей между деловыми кругами обеих государств.

President al-Assad stresses importance of establishing new projects in the interests of Syria and Iranhttps://t.co/xy9YcmS4m2 — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) January 12, 2022

Были подняты темы расширения совместной работы в государственном и частном секторах, а также поощрения инвестиций с целью придания нового импульса торгово-экономическим связям.

Ростам Касеми в свою очередь подчеркнул принципиальную позицию Тегерана, заинтересованного в защите интересов союзного государства. Чиновник выразил приверженность иранцев поддержке сирийского народа, пережившего длительный период войны с терроризмом и борющегося сейчас с незаконным иностранным присутствием в виде военных подразделений Турции и США.

Прошедшая в Дамаске дипломатическая встреча стала первой в 2022 году. Она позволила утвердить достигнутые до этого договоренности и определить дальнейшие пути совместной работы.

Федеральное агентство новостей /

В настоящее время Сирия и Иран активно наращивают двусторонние контакты ради эффективной реализации запущенных инициатив. Так, например, ранее в столице САР проходили ярмарки, где выставлялись товары из соседней страны, инвестиционные форумы и другие мероприятия.

Исламская Республика демонстрирует возрастающий интерес к развитию сирийских производств и восстановлению страны, постепенно преодолевающей международную изоляцию.

Официальный Дамаск возвращает себе роль важного регионального игрока, о чем свидетельствует стремительное развитие отношений с другими ближневосточными государствами. Для Тегерана, точно так же находящегося под санкционным давлением западных стран, участие в этих процессах является хорошей возможностью стать частью крупных транснациональных проектов. От этого выигрывают все стороны делового взаимодействия.