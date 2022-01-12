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«Газпром нефть» планирует купить доли «Евротэк-Югра» и «АСБ ГЕО» у испанской Repsol

  /   Обновлено: 12 января 2022 18:54
Экономика
«Газпром нефть» планирует купить доли «Евротэк-Югра» и «АСБ ГЕО» у испанской Repsol
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 12 января. Компания «Газпром нефть» намерена в I квартале текущего года купить у испанской Repsol доли в совместных предприятиях «Евротэк-Югра» и «АСБ ГЕО», сообщает «Интерфакс».

Российская нефтегазовая компания таким образом планирует консолидировать 100% активов.

«"Газпром нефть" прорабатывает различные сценарии дальнейшего развития активов, в том числе с привлечением другого партнера», — сообщили в пресс-службе.

«Евротэк-Югра» имеет шесть лицензий на геологоразведку и добычу в Ханты-Мансийском автономном округе. У «АСБ ГЕО» есть лицензия на геологическое изучение участка «Карабашский–10» в ХМАО. Компания Repsol планирует прекратить работу в России под лозунгом декарбонизации, поэтому продает доли в указанных активах.

«Газпром нефть» ранее сообщила о запуске нефтедобывающей инфраструктуры Песцового и Ен-Яхинского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Это позволит ей более эффективно разрабатывать залежи нефти, газа и конденсата.

Вице-премьер РФ Александр Новак напомнил, что суммарная мощность проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2» оценивается в 39 млн тонн в год. К 2035 году на Ямале можно как минимум удвоить эту цифру, цитирует его «ФедералПресс».

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газпром нефть декарбонизация repsol АСБ ГЕО Евротэк-Югра
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