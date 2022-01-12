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Омаров рассказал поклонникам, как едва не разбился на мотоцикле в Таиланде

  /   Обновлено: 12 января 2022 18:48
Шоу-бизнес
Омаров рассказал поклонникам, как едва не разбился на мотоцикле в Таиланде
instagram.com  /  @zimamoscow

Бангкок, 12 января. Бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров пожаловался поклонникам на ДТП, в которое он попал на отдыхе в Таиланде. Если верить рассказу предпринимателя, он едва не разбился на мотоцикле.

Омаров опубликовал пост о происшествии на своей странице в Instagram. Бывший муж ведущей «Дома-2» показал фото, на котором возле его колена заметны глубокие ссадины.

«Утро началась с того, что я улетел с мотоцикла. Лечу такой и думаю, что вот прямо сейчас вот так все и закончится», — поделился эмоциями бизнесмен.

По словам предпринимателя, ему навстречу неслась машина, поэтому у него перед глазами пробежала вся жизнь, начиная с детского сада. Однако в итоге все обошлось — Омаров сделал два кувырка, сгруппировался и снова встал на ноги.

«Ну, слава богу, опять пронесло. Живучий я какой-то получился, придется вам меня еще немного потерпеть», — пошутил экс-супруг Бородиной.

Некоторые поклонники выразили поддержку бизнесмену и призвали его бережнее относиться к себе. Пользователи соцсети напомнили Омарову о подрастающих детях.

«Живите долго и счастливо! У вас есть дети — не забывайте о них»;

«Еще жить и жить, детей поднимать. Береги себя!»;

«Живите долго. У вас дети, им нужен папа», — написали комментаторы.

Курбан Омаров отправился на отдых в Таиланд не в одиночестве. Бывший муж Бородиной улетел в жаркие края с таинственной незнакомкой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Омаров рассказал поклонникам, как едва не разбился на мотоцикле в Таиланде
таиланд бородина омаров
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