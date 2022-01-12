Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 19:52
19:49
Весь мир
Власти Ирака арестовали более 20 высокопоставленных чиновников за финансовые махинации
19:49
Происшествия
Полицейские задержали владельца СТО с наркотиками на 14 млн рублей в Оренбурге
19:47
Спорт
Олимпийская чемпионка Дюамель призвала наказать Жулина за слова о небинарном фигуристке
19:47
Общество
Врачи советовали ведущему Зеленскому заняться здоровьем еще десять лет назад
19:44
Общество
Студия Warner Bros. потеряет 100 миллионов долларов из-за провала новой «Матрицы»
19:43
Происшествия
В Уфе инструктор автошколы получил условный срок за посредничество при передаче взятки
19:43
Весь мир
Правозащитники осудили власти Ливии и Евросоюз за массовый арест мигрантов
19:34
Экономика
Эксперт Волин указал на излишнее ограничение развития авиации в России
19:33
Общество
Дефицит машин для вывоза мусора привел к коллапсу в петербургских дворах
19:30
Общество
Компания «Аэрофлот» заявила о возобновлении рейсов Москва-Алма-Ата
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-офицер НАТО Мэтьюз о ситуации в Мали: русские способны на все

Весь мир
Экс-офицер НАТО Мэтьюз о ситуации в Мали: русские способны на все
wikipedia.org  /  Rgaudin/Общественное достояние

Распространяющиеся в социальных сетях слухи о появлении четырех российских инструкторов на территории Мали не зря вызывают бурную реакцию в СМИ и беспокойство коллективного Запада. Даже небольшое количество специалистов из РФ пугает многотысячный контингент, развернутый Советом Безопасности ООН в регионе. Такое мнение высказал бывший офицер НАТО Джош Мэтьюз.

По отставного военного, одни лишь сообщения пользователей Twitter о прибытии четырех представителей Москвы способны внести хаос и страх в ряды бойцов армии Франции и контингента многопрофильной комплексной миссии по стабилизации (МИНУСМА).

«Нет ничего удивительного в том, что только четыре российских инструктора вызывают такой резонанс. Все знают, что русские способны на все. Например, в западных странах принято четкое распределение обязанностей: вы занимаетесь закупками, и на этом ваши обязанности заканчиваются. Однако с русскими ситуация иная, военные инструкторы вполне могут оказаться хорошо подготовленными специалистами, способными противостоять ИГ1 или "Аль-Каиде"1 (террористические организации, запрещены на территории РФ. — Прим. ФАН)», — уверен Мэтьюз.

Бывший офицер Альянса добавил, что отечественные специалисты, которых ряд иностранных СМИ связывает с «ЧВК Вагнера», передадут малийским военным огромное количество знаний, необходимых для ликвидации радикальных исламистов, что нивелирует все усилия МИНУСМА и Парижа.

«Если переходные власти справятся с боевиками и распространением терроризма в стране с помощью российского партнера, эта победа поставит под сомнение доверие к странам НАТО и покажет тщетность присутствия всего мирового сообщества в Мали с самого начала вооруженного конфликта в этой стране», — заключил Мэтьюз.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Экс-офицер НАТО Мэтьюз о ситуации в Мали: русские способны на все
нато африка мали российские инструкторы
Комментировать