Экс-офицер НАТО Мэтьюз о ситуации в Мали: русские способны на все

Распространяющиеся в социальных сетях слухи о появлении четырех российских инструкторов на территории Мали не зря вызывают бурную реакцию в СМИ и беспокойство коллективного Запада. Даже небольшое количество специалистов из РФ пугает многотысячный контингент, развернутый Советом Безопасности ООН в регионе. Такое мнение высказал бывший офицер НАТО Джош Мэтьюз.

По отставного военного, одни лишь сообщения пользователей Twitter о прибытии четырех представителей Москвы способны внести хаос и страх в ряды бойцов армии Франции и контингента многопрофильной комплексной миссии по стабилизации (МИНУСМА).

«Нет ничего удивительного в том, что только четыре российских инструктора вызывают такой резонанс. Все знают, что русские способны на все. Например, в западных странах принято четкое распределение обязанностей: вы занимаетесь закупками, и на этом ваши обязанности заканчиваются. Однако с русскими ситуация иная, военные инструкторы вполне могут оказаться хорошо подготовленными специалистами, способными противостоять ИГ1 или "Аль-Каиде"1 (террористические организации, запрещены на территории РФ. — Прим. ФАН)», — уверен Мэтьюз.

D’après les sources militaires, quatre (4) instructeurs russes d’une société privée de formation militaire sont arrivés au #Mali. Il ont déjà commencé les sessions de formation pour les FAMa, forces armées maliennes.#Russie #junta pic.twitter.com/Yfc4x2AaRw — Zikiri Diallo (@zikiri_diallo) January 10, 2022

Бывший офицер Альянса добавил, что отечественные специалисты, которых ряд иностранных СМИ связывает с «ЧВК Вагнера», передадут малийским военным огромное количество знаний, необходимых для ликвидации радикальных исламистов, что нивелирует все усилия МИНУСМА и Парижа.

«Если переходные власти справятся с боевиками и распространением терроризма в стране с помощью российского партнера, эта победа поставит под сомнение доверие к странам НАТО и покажет тщетность присутствия всего мирового сообщества в Мали с самого начала вооруженного конфликта в этой стране», — заключил Мэтьюз.

1 Организация запрещена на территории РФ.