Президент Казахстана Токаев подписал указ об отмене режима ЧП в трех областях с 13 января

Нур-Султан, 12 января. Режим чрезвычайного положения в трех областях Казахстана будет отменен с 13 января. Президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, режим ЧП перестанет действовать на территориях Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Решение вступит в силу с 07:00 по местному времени 13 января.

«Постановляю отменить с 07:00 (04:00 по Москве. — Прим.ФАН) 13 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Западно-Казахстанской области», — уточняется в указе лидера страны.

Ранее новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил приоритетную для правительства задачу. Руководство страны должно вывести государство из кризиса, говорится в сообщении.