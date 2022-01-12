Дима Билан пристыдил Клаву Коку за видео с Ольгой Бузовой

Москва, 12 января. Певица Клава Кока оказалась в центре скандала после публикации ролика, где исполнительница Ольга Бузова, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Знаменитость раскритиковал в том числе певец Дима Билан.

Кока и Бузова вместе отдыхают в Куршевеле. Накануне блогерша показала поклонникам в Instagram, что вместе с Бузовой пошла на SPA-процедуры. Исполнительница хита «Мало половин» шла по улице в банном халате и куртке автора ролика. За кадром Кока попросила певицу «не валяться по земле» в ее одежде. Дима Билан не смог остаться в стороне и прокомментировал кадры.

«Как стыдно. Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока, потому что взяла и подставила подругу. Жуть. Как ты могла? Я понимаю, что это Куршевель, мы проходили это лет 12 назад. Но… Оля Бузова, которая тебе помогла. Тебе не стыдно? Мне стыдно за тебя, Клава! Я думал, ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная», — высказался в Stories Instagram Билан.

Prt Scr instagram.com / @bilanofficial

Сам Дима Билан недавно был героем «пьяного» скандала. В конце 2021 года исполнитель давал частный концерт в Казахстане. Перед гостями он появился в нетрезвом виде. Кадры неудачного выступления попали в Сеть и заставили певца оправдываться перед многочисленной аудиторией.

Билан сильно переживал из-за здоровья Александра Градского, но похороны композитора пропустил. В разговоре с Ксенией Собчак он объяснил, почему принял решение проигнорировать траурную церемонию.