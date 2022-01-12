Инфляция в США вернулась к 40-летнему максимуму

Вашингтон, 12 января. По итогам 2021 года инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за последние четыре десятилетия. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в среду министерством труда Соединенных Штатов.

Согласно опубликованной статистике, индекс потребительских цен, показатель, который измеряет затраты по десяткам товаров, увеличился на 7%. В декабре индекс потребительских цен вырос на 0,5%. В то же время годовой прирост был самым быстрым с июня 1982 года.

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«Декабрьский отчет об увеличении индекса потребительских цен на 7% за последние 12 месяцев будет шокирующим для некоторых инвесторов, поскольку мы не видели такого высокого показателя почти за 30 лет», — сказал Брайан Прайс, глава отдела управления инвестициями фонда Commonwealth Financial Network.

Отмечается, что рост цен затронул все сферы жизни. Расходы на жилье выросли за год на 4,1%, стоимость энергоносителей возросла на 29,3%, в том числе бензин — на 49,6%. Цены на подержанные автомобили, которые были основным фактором, влияющим на рост инфляции во время пандемии из-за ограничений в цепочке поставок, которые повлияли на производство новых автомобилей, по сравнению с прошлым годом выросли на 37,3%.

Inflation reaches highest level since 1982 as consumer prices jump 7% in 2021https://t.co/4fxnrXuK9y — Dan Banta (@dkbanta) January 12, 2022

Рост цен также затронул продукты питания, подорожание которых было наиболее значительным с 2008 года и составило 6,3%, стройматериалы, которые выросли в цене на 21%, а также основные потребительские товары.

Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем, аналитики указывают, что рост цен большинства товаров продолжится в нынешнем году из-за нерешенных проблем с логистикой и ростом цен на товары так называемого промежуточного спроса, которые используются в производстве конечной продукции, попадающей на полки магазинов. Многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы значение инфляции может достичь двузначных показателей.

Стремительный рост цен привел к сокращению реальных доходов граждан США, которые за год просели на 2,4%. При этом, несмотря на номинальный рост зарплат, падение реальных доходов наблюдалось в течение последних девяти месяцев.

Сложившаяся ситуация вызывает тревогу в администрации Байдена и у чиновников Федеральной резервной системы. Руководство ФРС в значительной степени объясняет растущее инфляционное давление проблемами, связанными с пандемией, когда нехватка рабочих рук привела к возникновению проблем в цепочках поставок, что спровоцировало дефицит большинства товаров и рост цен.

twitter.com/BarnettforAZ / Официальная страница члена Республиканской партии США Джоша Барнетта

Ожидается, что в целях борьбы с ростом цен в 2022 году ФРС приступит к повышению ключевой ставки. Хотя председатель ФРС Джером Пауэлл не назвал конкретной даты начала повышения ставки, он признал, что до тех пор, пока сохраняются текущие условия, повышение ставок является крайне вероятным событием. Большинство инвесторов ожидают, что ФРС начнет повышать ставки уже в марте.

В то же время повышение ключевой ставки грозит экономике США потрясениями другого рода: тысячи компаний, которые функционируют только за счет возможности постоянного рефинансирования за счет дешевых кредитов, не смогут обслуживать свои долги. Волна банкротств, которая будет иметь эффект домино, может спровоцировать коллапс долговых и фондовых рынков США и многих других стран.