Инфляция в США вернулась к 40-летнему максимуму

Вашингтон, 12 января. По итогам 2021 года инфляция в США росла самыми быстрыми темпами за последние четыре десятилетия. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в среду министерством труда Соединенных Штатов.

Согласно опубликованной статистике, индекс потребительских цен, показатель, который измеряет затраты по десяткам товаров, увеличился на 7%. В декабре индекс потребительских цен вырос на 0,5%. В то же время годовой прирост был самым быстрым с июня 1982 года.

«Декабрьский отчет об увеличении индекса потребительских цен на 7% за последние 12 месяцев будет шокирующим для некоторых инвесторов, поскольку мы не видели такого высокого показателя почти за 30 лет», — сказал Брайан Прайс , глава отдела управления инвестициями фонда Commonwealth Financial Network.

Отмечается, что рост цен затронул все сферы жизни. Расходы на жилье выросли за год на 4,1%, стоимость энергоносителей возросла на 29,3%, в том числе бензин — на 49,6%. Цены на подержанные автомобили, которые были основным фактором, влияющим на рост инфляции во время пандемии из-за ограничений в цепочке поставок, которые повлияли на производство новых автомобилей, по сравнению с прошлым годом выросли на 37,3%.

