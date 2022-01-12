Центробанк заявил о наличии кредитов у 57% россиян

Москва, 12 января. Россияне в 2021 году взяли в банках рекордную сумму кредитов — 14,1 трлн рублей. Это больше, чем за 2017 и 2018 годы, когда в совокупности было взято 14,6 трлн, сообщает «Коммерсантъ».

Результат превысил на 33% показатели 2020 года, когда банки одобрили займы на 10,6 трлн. Большая часть денег в 2021 году была выдана наличными — 6,88 трлн. Размер ипотечных кредитов составил 5,76 трлн. Также оформлены автокредиты на 1,1 трлн и POS-кредиты на 0,38 трлн. Увеличение показателя по ипотеке составило 28%.

Центробанк заявил, что финансовые обязательства перед банками имеют 57% россиян. В середине 2021 года кредиты были у 43 млн граждан.

Увеличение кредитной нагрузки аналитики связывают с инфляцией и опасениями, что товары могут подорожать. Они прогнозируют, что в 2022 году выдача банковских ссуд начнет снижаться из-за ограничения ЦБ в выдаче необеспеченных потребительских кредитов.

Примерно треть россиян, имеющих кредиты, тратят на их погашение около 80% своих доходов.

Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева констатировала, что более 80% заемщиков не читают кредитные договоры, прежде чем их подписывать. Практически треть банковских клиентов не могут оценить свои реальные возможности по погашению кредитов, цитирует ее «ФедералПресс».