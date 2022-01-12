Юрий Жирков заключил контракт с подмосковными «Химками»

Химки, 12 января. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Юрий Жирков перешел в «Химки».

Пятикратный чемпион России по футболу Юрий Жирков 12 января перешел в «Химки» на правах свободного агента. О подписании контракта с 38-летним игроком журналистам «Чемпионата» рассказал член совета директоров подмосковного клуба Роман Терюшков.

«Пять минут назад закончили переговоры с Жирковым. Юрий выбрал Московскую область. Подписали контракт на полгода с возможностью продления еще на год. Результаты медосмотра полностью устроили, летит на сборы. У человека запредельное желание играть в футбол», — отметил он.

Последним клубом Жиркова был петербургский «Зенит». Летом прошлого года сине-бело-голубые не стали продлевать контракт с защитником.

Ранее нападающий сборной России Федор Смолов перешел в московское «Динамо». Форвард выступал за столичный клуб с 2007 по 2015 год.