Россиянин Андрей Мозалев выиграл в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

Москва, 12 января. Российский фигурист Андрей Мозалев стал лучшим в соревнованиях на чемпионате Европы по фигурному катанию. В рамках первенства спортсмен представил свой номер в короткой программе.

Мозалев удостоился первого места с результатом 99,76 балла. Еще один представитель сборной России Марк Кондратюк стал вторым. Судьи оценили его выступление на 99,06 балла. Россиянин Евгений Семененко оказался на третьей позиции с отрывом всего в 0,02 балла.

Состоявшийся прокат стал для российских спортсменов лучшим по количеству баллов в карьере каждого. В рамках чемпионата Европы, который проходит в Таллине, фигуристам еще предстоит выступить с произвольной программой. Они представят ее 14 января.

В конце минувшего декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. В одиночном катании обладателями золотой и бронзовой медалей стали Кондратюк и Мозалев соответственно. Серебро досталось петербургскому фигуристу Михаилу Коляде.