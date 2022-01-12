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Читинский лама Мункуев составил прогноз на 2022 год

  /   Обновлено: 12 января 2022 18:34
Общество
Читинский лама Мункуев составил прогноз на 2022 год
Федеральное агентство новостей

Чита, 12 января. Лама читинского дацана Бэлигтэ Мункуев рассказал россиянам, каким будет наступивший 2022 год, который пройдет под знаком Тигра.

Лама предупредил, что «хозяин» этих 12 месяцев — это хищник-одиночка, поэтому год будет непредсказуемым. Особенно трудно придется старикам и детям.

Для бизнеса и торговли хорошо все будет идти. Удачными станут и путешествия. Год будет урожайным — своевременно можно ждать осадки. Местами, возможно, пройдут и паводки, наводнения. Так как сам по себе тигр находится в стихии воды», — сообщил лама в эфире ГТРК «Чита».

Удачным 2022 год будет для молодежи. А вот дети могут часто болеть, либо их настигнет другая напасть, предупредим Мункуев. Пандемия коронавируса в 2022 году начнет отступать, человечеству удастся справиться с недугом.

Читинский лама Мункуев составил прогноз на 2022 год
Невские Новости / Евгения Авраменко

Не повезет в этот период тем, кто родился в год Тигра или Обезьяны. Их будут преследовать болезни и неудачи, но их можно преодолеть, если делать благодеяния. Родившихся в год Лошади или Обезьяны наступивший 2022-й будет успешным, заявил лама.

Лама предостерег рожденных в год Тигра от новых начинаний. Наступивший 2022 год им лучше прожить «как по накатанной» и быть осторожными.

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буддизм предсказания год тигра
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