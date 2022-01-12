Минфин США ввел санкции против российского гражданина за связи с КНДР

Вашингтон, 12 января. Соединенные Штаты ввели санкции против российской компании и одного гражданина. Об этом сообщили в министерстве финансов США.

Причиной введения ограничительных мер являются связи с Северной Кореей. Речь идет о компании «Парсек» и гражданине России Романе Аларе. Кроме того, в санкционный список попали четыре гражданина Китая и два уроженца КНДР. В ведомстве уточнили, что меры были приняты в рамках санкционной политики в отношении Северной Кореи.

Ранее газета Washington Post сообщила, сенаторы от Демократической партии США намерены представить новые ограничительные меры против России. Рестрикции будут применены в случае обострения ситуации вокруг Украины.