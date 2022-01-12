Цены на нефть и переговоры Россия — НАТО: почему рубль крепнет, а доллар — падает

Глобальное ослабление доллара и повышение цен на нефть стали благоприятными факторами для укрепления рубля. Помимо этого, дополнительную устойчивость национальной валюте России обеспечили переговоры по вопросам безопасности между РФ и НАТО. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По данным аналитиков, вчерашний день завершился на позитивной ноте: цены на нефть выросли почти до отметки 84 доллара за баррель, а в ходе утренней сессии преодолели ее. Позитивным фоном стали переживания участников рынка из-за того, что спрос на ресурс высок, а предложение весьма ограничено.

«Несмотря на то, что ОПЕК ежемесячно повышает квоты по добыче нефти на 400 тысяч баррелей в сутки, этот объем выбрать не удается. Из-за этого ограничено предложение. При этом вчера выступил министр Омана, который заявил, что на данный момент рынок нефти сбалансирован и ОПЕК не хочет, чтобы цены на нефть поднимались выше 100 долларов за баррель», — прокомментировали аналитики.

Позитивное влияние на нефть оказали и новости из Китая. Там был опубликован индекс потребительских цен, он показал прирост на 1,5%, что оказалось ниже прогноза. Чуть ниже ожиданий вышел и индекс цен производителей: вместо 11,1% он составил 10,3%. Как объяснили эксперты, низкая инфляция в Китае показывает, что эта страна может дополнительно стимулировать экономику и вливать в нее ликвидность, а это повлечет за собой дополнительный спрос на нефть.

Помимо этого, минэнерго США опубликовало прогнозы по росту спроса и добычи нефти на текущий год, что не могло не повлиять в позитивном ключе на цены. Ведь прогноз относительно спроса подвинулся в сторону увеличения, а добычи — уменьшения.

«Согласно ожиданиям, спрос вырастет на 840 тысяч баррелей в сутки, хотя предыдущий составлял всего 700 тысяч баррелей в сутки. И при этом был изменен прогноз по росту добычи. Если раньше ожидалось, что добыча нефти в 2022 году вырастет на 670 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидается, что эта цифра составит всего лишь 640 тысяч баррелей в сутки», — объяснили специалисты.

Цены на нефть подкрепили и данные по ее запасам, которые опубликовал Американский институт нефти. По его информации, запас составляет 1,1 миллиона баррелей, что оказалось ниже ожидаемой цифры на 1,9 миллиона. Теперь участники рынка будут внимательно следить за официальными данными минэнерго США.

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По словам аналитиков, единственный негативный фактор, который может повилять на нефтяные цены, это ситуация с «Омикроном». Но пока актуальный диапазон цен — 80–85 долларов за баррель.

Рубль тоже чувствует себя сейчас уверенно: за вчерашний день он укрепился с 75 до 74,5, на данный момент он продолжает держаться на этом уровне.

«Поддержку рублю оказали достаточно высокие цены на нефть и глобальное ослабление доллара на мировом рынке. Сейчас есть основной фактор, который может повлиять на него, — это брюссельские переговоры по линии Россия — НАТО. И результат этих переговоров может оказать влияние на весь российский финансовый рынок», — подчеркнули эксперты.

По признанию аналитиков, участники рынка не ждут каких-либо прорывных договоренностей или соглашений. Но сам факт того, что стороны оказались способны вести диалог и искать какие-то пути решения проблем, — это уже позитивный фон для укрепления рубля. Поэтому в ближайшие дни актуальным диапазоном остается уровень от 72,5 до 77,5 рубля за доллар.

Ранее начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин объяснил влияние экспорта газа на курс рубля. По его словам, существенное увеличение стоимости газа не повлекло за собой укрепление российской валюты, это связано с недостаточной долей ресурса в структуре продаж.