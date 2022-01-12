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Депутат Делягин призвал российских дипломатов пройти курс психиатрии для общения с Западом

Политика
Депутат Делягин призвал российских дипломатов пройти курс психиатрии для общения с Западом
delyagin.ru  /  Персональный сайт Михаила Делягина

Москва, 12 января. Российским дипломатам и послам следует добавить психиатрическую подготовку для работы с коллегами из Европы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Делягин.

Экономист, зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике отметил, что европейцы сходят с ума. По его словам, российские представители не привыкли общаться с «обезьянами».

«Вот зоопсихологи и психиатры — это те, кем нужно укомплектовать штаты МИД. Я считаю, что посол России в европейской стране не может не иметь психиатрического образования», — уверен политик.

Депутат Делягин призвал российских дипломатов пройти курс психиатрии для общения с Западом
pixabay.com /

Делягин добавил, что в дипломатической академии следует открыть специализированные курсы по общению с представителями Запада.

«Ну в дипломатической академии откройте курсы, объясняйте им, что этот синдром выглядит так, а этот так. Что если какой-нибудь министр подрабатывал в юношестве стриптизом в гей-баре, то он будет иметь такие-то особенности», — сказал депутат.

Ранее политолог Михаил Погребинский обратил внимание на неадекватное поведение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки после переговоров России и США по гарантиям безопасности. Эксперт уверен, что ее слова о «дезинформации» выдали реальную картину происходящего в Женеве.

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россия госдума европа делягин
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