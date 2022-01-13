Канцлер ФРГ Шольц увидел прогресс в переговорах России и США
Бонн, 12 января. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости продолжения ведения переговоров между российскими и американскими политиками. Во время выступления в бундестаге он также сказал, что необходимо соблюдать уже достигнутые договоренности. Немецкий лидер также отметил, что в том числе и благодаря усилиям Германии «механизмы приведены в движение», передает информационное агентство «Новороссия».
«Это хороший прогресс», - заявил канцлер ФРГ.
Шольц подчеркнул, что в Брюсселе уже проводилась встреча с президентами Украины и Франции в рамках «нормандской четверки». Он также добавил, что необходимо использовать все возможные форматы диалогов, чтобы иметь реальный шанс реализовать зафиксированные решения ради необходимого прогресса.
Ранее ФАН приводил мнение публициста Союстова об отношениях Германии и России. Он считает главу МИД ФРГ Бербок препятствием на пути к нормальному диалогу двух стран.