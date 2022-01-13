Канцлер ФРГ Шольц увидел прогресс в переговорах России и США

Бонн, 12 января. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости продолжения ведения переговоров между российскими и американскими политиками. Во время выступления в бундестаге он также сказал, что необходимо соблюдать уже достигнутые договоренности. Немецкий лидер также отметил, что в том числе и благодаря усилиям Германии «механизмы приведены в движение», передает информационное агентство «Новороссия».