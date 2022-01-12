Спикер Рады Стефанчук ответил песней группы «Чайф» на вброс украинских СМИ и его смерти

Киев, 12 января. Украинский телеканал «Рада» по ошибке опубликовал новость о смерти спикера парламента Руслана Стефанчука. Политик отреагировал на вброс с юмором, опубликовав видеоклип российской рок-группы «Чайф».

Украинские СМИ, освещая смерть председатель Европарламента Давида Сассоли, прикрепили изображение Стефанчука с подписью «Скоропостижно скончался». Спикер Верховной рады не стал раздувать скандал, но высмеял ошибку телемонтажеров, опубликовав в социальных сетях клип на песню группы «Чайф» «Не спеши».

«А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить», — говорится в тексте музыкального произведения.

Спикер Европарламента Давид Сассоли скончался в ночь с 10 на 11 января. Причиной смерти стала иммунная дисфункция на фоне тяжелой пневмонии, вызванной перенесенной осенью 2021 года болезнью легионеров.